No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 16 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 416 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Andrés tiene un tenso enfrentamiento con Gabriel, lo que provoca que el abogado ponga en marcha su tedioso plan. Gabriel ha dado el paso de manipular la sala de máquinas, planeando cuál será su próximo movimiento con la firme intención de conseguir todos y cada uno de sus objetivos. En cuanto a Marta, ha decidido animar a Andrés respecto a su futuro enlace con Begoña.

Él, por su parte, no duda en ocultar todas y cada una de sus sospechas respecto a Gabriel. Lejos de que todo quede ahí, Cristina ha dado el importantísimo paso de comunicar a Irene que se queda en la colonia, mientras que descubre el sueño de juventud de José, lo que le acerca mucho más a él. Cristina se muestra decidida a ayudar a que José recupere el negocio familiar, mientras que Gema y Carmen hacen saber a Marta todos los detalles sobre la campaña de Emma Govantes. Así pues, toman la decisión de supervisar la sesión de fotos. Claudia no puede evitar sentirse confundida sobre qué hacer con Raúl, mientras que Irene y Digna logran normalizar su relación, a pesar de que Joaquín no puede evitar desaprobar su acercamiento, como no podía ser de otra manera.

¿Qué sucede en el capítulo 417 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 17 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo María no puede evitar sincerarse con Gabriel y Begoña respecto a la preocupación que siente por Andrés. Es más, tiene mucho miedo de que la caldera pueda estallar en cualquier momento.

Begoña da el paso de visitar la fábrica, por lo que Gabriel se ve en la obligación de acompañarla. José le propone a Irene retomar todos esos planes de juventud, mientras que Cristina decide aclarar a Luz que su decisión no tiene nada que ver con Luis y que lo único que busca es tener cierta independencia.

En cuanto a Claudia, decide aceptar la propuesta de Raúl y marcharse con él a Madrid, mientras que la caldera está a punto de explotar. Por ese mismo motivo, tanto Andrés como el encargado de mantenimiento se reúnen para intentar arreglarla a la mayor brevedad posible. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad en Antena 3.