Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia. El pasado martes 4 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 258 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo María ha regresado de su visita a la «abortera», y lo ha hecho profundamente mareada. Damián, por su parte, no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para poner al tanto a Begoña y Andrés del nuevo e inesperado movimiento que ha hecho Jesús para volver a salirse con la suya. Los Merino no pueden evitar arrepentirse, y mucho, por haber confiado ciegamente en Jesús.

Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta serie diaria han sido testigos de cómo Tasio está dispuesto a hacer todo lo que está en su mano para lograr que las constantes tensiones que hay a su alrededor no estropeen la vuelta de Carmen. Ella, por su parte, ha regresado a la tienda, y lo ha hecho con la firme intención de resolver, de una vez por todas, el conflicto con Marta. Joaquín, frente a una Digna completamente hundida, se niega en rotundo a perder la esperanza. Es más, opta por confiar en que sacarán adelante el balneario sin importar en absoluto las consecuencias. Don Agustín, visiblemente molesto con Marta tras saber que no va a oficiar su boda con Pelayo, no puede evitar sospechar que la pareja esconde algo. Damián traza un nuevo plan para conseguir echar a Jesús, de una vez por todas, de Perfumerías De la Reina.

¿Qué sucede en el capítulo 259 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 5 de marzo?

De esta manera, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Gema trata por todos los medios de ganarse el cariño de Carmen. Y todo para obtener algo más de libertad como dependienta. Así pues, vamos a poder ver cómo Jesús da un toque de atención a la familia Merino por haberle dejado en la estacada en el peor momento.

Tasio acaba dando el importantísimo paso de desahogarse con Carmen por verse en una complicadísima situación entre ambas familias, mientras que Claudia ha dado el paso de hacer una firme petición a Fina: que deje el dormitorio de las chicas para que pueda enseñar a leer a Manuela, de una vez por todas.

En cuanto a don Pedro, podemos ver cómo hace todo lo que está en su mano para devolver a Digna algo de esperanza y de ilusión, mientras ella se muestra preocupadísima con Irene. Y todo tras saber que, en una reunión, Joaquín bebió alcohol. Movido por el odio que siente hacia la familia Merino, Jesús decide investigar el pasado de Luz. Begoña y ella, mientras tanto, optan por atender de urgencia a María tras haber abortado. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.