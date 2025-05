No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 26 de mayo pudimos disfrutar del capítulo 315 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Andrés está más que dispuesto a encontrar a Górriz, para que le aclare de una vez por todas todo lo que ocurrió. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, Begoña y él empiezan a tener serias dudas sobre si realmente Jesús se quitó la vida o hay algo más detrás. Gema, por su parte, no logra hacerse con la confianza de Teo.

Así pues, Luz se anima a intentar ayudarla, pero Gema no lleva del todo bien que la doctora le dé consejos sobre este asunto. Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo don Agustín hace todo lo que está en su mano para intentar sobornar a don Pedro, mientras que las chicas comentan cómo se resolvió el tema del robo de la furgoneta. Todo ello mientras Irene se muestra muy pendiente de los constantes y nuevos movimientos de Andrés en su particular investigación. En cuanto a María, ha percibido la buena sintonía que existe entre Raúl y Claudia, mientras que Andrés se muestra más que decidido a ir a Cádiz a buscar a Górriz. Eso sí, justo antes de salir, el joven se ha quedado completamente sin palabras tras recibir una visita verdaderamente inesperada. Se trata de algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 316 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 27 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo, finalmente, don Pedro se ha visto obligado a ceder ante las presiones de don Agustín. De hecho, va a ser él quien oficie su boda con Digna. Tras recibir la visita de Górriz, Andrés se da cuenta de que no está siendo para nada sincero.

Joaquín y Luis se muestran decididos a hacer algo divertido con Teo para evitar que siga sumido en una profunda tristeza. Lejos de que todo quede ahí, Digna confiesa a don Pedro que el doctor Herrera tenía una grave adicción al éter. El empresario acaba dándose cuenta de que Irene no tuvo reparos a la hora de ocultarle esa información.

Por si fuera poco, Claudia ha descubierto quién es la misteriosa mujer de la que se ha enamorado Raúl, mientras Digna habla con Julia sobre cómo era Valentín. Inevitablemente, la niña tiene muchas dudas al respecto. Todo ello mientras el investigador hace saber a Damián el gran secreto de Irene que ha descubierto. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.