Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 23 de mayo pudimos disfrutar del capítulo 314 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Andrés se muestra más que decidido a investigar la vinculación que Jesús tenía con Górriz. Don Pedro, tras el incidente que ha tenido lugar con la furgoneta, no ha dudado un solo segundo en exigir responsabilidades no solamente a Tasio, sino también a Marta.

Lejos de que todo quede ahí, hemos visto cómo Raúl ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para pedir ayuda a Claudia con el objetivo de elegir un regalo para María. Su objetivo es conseguir su perdón, sin importar en absoluto las consecuencias. Gema tiene que llevarse a Teo al trabajo, pero el niño ha aprovechado que nadie le ve para darse una vuelta por la fábrica. Irene, por su parte, ha descubierto que Andrés está tratando de investigar el soborno de Górriz, por lo que no tarda en alertar a don Pedro de lo que está ocurriendo a sus espaldas. Él, mientras tanto, se entera de que robaron la furgoneta por culpa de un descuido de Claudia, mientras que Tasio y Raúl han localizado a los ladrones. Marta necesita desahogarse con Fina por las constantes presiones de don Pedro, así como la presencia de doña Clara en casa.

¿Qué sucede en el capítulo 315 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 26 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Andrés se muestra más que dispuesto a encontrar a Górriz para que le aclare, de una vez por todas, todo lo que ocurrió. Begoña y él, inevitablemente, empiezan a tener dudas sobre si realmente Jesús se quitó la vida o hay algo más detrás.

Por si fuera poco, Gema no consigue ganarse la confianza de Teo, por lo que Luz trata de ayudarla. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que Gema no lleva del todo bien que la médico le esté dando consejos de este tipo. Todo ello mientras don Agustín hace todo lo que está en su mano para tratar de sobornar a don Pedro.

Las chicas no dudan en comentar cómo lograron resolver el tema del robo, por lo que Irene está pendiente de los nuevos movimientos de Andrés en su investigación. María se da cuenta de que existe una buena sintonía entre Raúl y Claudia, mientras que Andrés está dispuesto a viajar a Cádiz para ver a Górriz. Justo antes de salir, recibe una inesperada visita. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.