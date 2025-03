Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 28 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 277 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo Andrés, tras lo sucedido con el bebé y con la amenaza de denuncia, toma la firme decisión de proteger a María. Las chicas de la tienda, al darse cuenta de que no tienen dinero para el proyecto, empiezan a replantearse su apoyo a Carmen, mientras Pelayo se ve sorprendido al recibir una incómoda llamada. Debido a la incomodidad que le ha generado, decide ocultar esta información al resto.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Begoña, tras la muerte de Jesús, no puede evitar temer por su continuidad en la casa de la familia De la Reina. Marta no ha tardado en darse cuenta de lo importante que es su palabra para don Pedro, a la hora de tomar decisiones. Irene y Fermín están cada vez más cerca tras haber descubierto la cantidad de cosas que tienen en común. Digna, ahora que ha tomado la decisión de abandonar su puesto en casa De la Reina, no puede evitar preguntarse qué persona se va a encargar de todas las que eran sus responsabilidades. Joaquín y Gema se dan cuenta de que no tienen la misma opinión respecto a la gestión que está llevando don Pedro. Lejos de que todo quede ahí, esa discusión acaba tomando un rumbo completamente diferente, mientras que Begoña y Andrés protagonizan un sonado acercamiento.

¿Qué sucede en el capítulo 278 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 31 de marzo?

Los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Begoña y Andrés han decidido pasar la noche juntos, mientras que Manuela visita a María en la casa de reposo para ver cómo se encuentra. Tasio se siente profundamente molesto tras saber la decisión que ha tomado Carmen, que es la de sacar adelante el proyecto a pesar de no contar con apoyos.

Luis y Joaquín, para intentar levantar los ánimos de Digna, han querido organizarle una fiesta sorpresa. Don Pedro conoce a Darío, pero hay algo en él que le genera mucha incertidumbre. Digna se entera del regalo que quiere hacerle Luis por su cumpleaños mientras él, tras la pérdida de su olfato, se da cuenta de que necesita ayuda en el laboratorio.

Por si fuera poco, Begoña cree que Manuela va a poder suplir la falta de Digna, haciéndose cargo de la casa. Todo ello mientras Marta protagoniza un tenso enfrentamiento con don Pedro tras enterarse de que Carmen está al límite intentando sacar adelante el proyecto. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.