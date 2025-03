No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 27 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 276 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Joaquín, tras enterarse de que gran parte de los trabajadores están molestos por la marcha de Górriz, no ha dudado en hacer pública su dimisión. Gema ha dado el paso de confesar a Begoña que María ha desaparecido. Pero no lo ha hecho sola, ya que no ha dudado en secuestrar a uno de los bebés de la casa cuna, sin pensar en absoluto las consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 han podido ver cómo don Pedro, frente a las quejas y dudas de los trabajadores como consecuencia de la dimisión de Joaquín, hace alarde de su nuevo cargo como director. Tasio descubre que la decisión de don Pedro de rebajarlo a su antiguo puesto, mientras que Damián arde en cólera cuando se entera del nuevo cargo de don Pedro en Perfumerías De la Reina. Digna, al ver cómo su hijo está hundido, no tarda en dar el importantísimo paso de disculparse con Joaquín. Y todo por las constantes presiones que ejerció sobre él para que tomara, de una vez por todas, el control de la empresa. Irene decide presionar a su hermano para que le cuente toda la verdad sobre la muerte de Jesús, mientras que Gema anuncia que la madre del bebé desaparecido quiere denunciar.

¿Qué sucede en el capítulo 277 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 28 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Andrés, tras lo sucedido con la bebé y la amenaza de su madre, trata por todos los medios de proteger a María. Todo ello mientras las chicas de la tienda, que no cuentan con recursos para el proyecto, empiezan a replantearse su apoyo a Carmen.

Lejos que todo quede ahí, Pelayo se ha visto sorprendido al recibir una incómoda llamada de alguien de su pasado. Tanto es así que opta por ocultárselo al resto. Begoña, tras la muerte de Jesús, no puede evitar temer por su continuidad en casa de la familia De la Reina. Marta se da cuenta de lo importante que es su palabra para don Pedro a la hora de tomar decisiones.

Fermín e Irene se dan cuenta de que tienen varias cosas en común, por lo que están cada vez más cerca del otro. Digna, ahora que ha dado el paso de abandonar su puesto en casa de la familia De la Reina, tiene curiosidad por saber quién va a asumir sus responsabilidades. Joaquín y Gema no están de acuerdo en cómo don Pedro está gestionando las cosas, mientras que Begoña y Andrés están cada vez más unidos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.