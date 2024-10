No es ningún secreto que Sueños de libertad, con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular! El pasado miércoles 16 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Jesús ha hecho desaparecer todas y cada una de las pruebas del asesinato de Valentín. A pesar de todo, Andrés se niega en rotundo a rendirse en su búsqueda. Temeroso de que se pueda saber toda la verdad, Damián trata de sonsacar información a Isidro. Todo ello mientras, finalmente, Miriam ha llegado a la vida de nuestros protagonistas como la nueva secretaria de la empresa.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta exitosa y sorprendente serie diaria han sido testigos de cómo Digna ha recordado a Valentín, pensando en que jamás va a tener su porcentaje de propiedad en la empresa, mientras que Tasio se queda verdaderamente sin palabras al recibir una noticia verdaderamente inesperada que tiene una estrecha relación con la fábrica. Jacinto continúa entablando una buena amistad con Carmen, por lo que los celos de Tasio aumentan considerablemente. Todo ello mientras Marta trata por todos los medios de enmendar las constantes ausencias con Fina. Lo tiene verdaderamente complicado dadas las circunstancias, pero desde luego que no es algo imposible ni mucho menos. Begoña se da cuenta de los graves problemas económicos que tiene. Es por eso que no tarda en acudir a Jesús en busca de ayuda, pero el encuentro no resulta como esperaba. ¡Todo se complica cada vez más!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, jueves 17 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Begoña, con Jesús a cargo de su herencia, es incapaz de soportar verse como una mantenida. Luz no tarda en darle una idea muy concreta para intentar que la joven consiga su objetivo de tratar de esquivar al De la Reina.

Andrés e Isidro han vuelto a reunirse para comunicarse los últimos avances que han hecho en la investigación que están llevando a cabo respecto al asesinato de Valentín. Todo ello mientras Andrés y Begoña se han visto en la obligación de desvelar un enorme secreto a los Merino. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Miriam ha descubierto algo verdaderamente impactante respecto a lo último que hizo Isabel antes de irse de la empresa. Es por eso que Joaquín ha hecho una firme petición a Carmen para que ayude a la nueva secretaria a resolver ese problema antes de que sea demasiado tarde. Gema recibe a doña Elvira para recaudar fondos para la casa cuna mientras que María aprovecha la ocasión que se le ha presentado para criticar, como nunca, a Begoña. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.