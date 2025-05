Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 6 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Rengin no ha dudado un solo segundo en retomar su trabajo en el hospital. Un gesto por el que Timur acaba enfadándose, ya que ni tan siquiera se lo consultó. Una trabajadora de Efsun asegura que alguien estuvo rebuscando entre sus cosas, por lo que ella no puede evitar sentirse profundamente preocupada, pero también muy confundida. Sobre todo después de que una de sus trabajadoras asegurase que alguien estuvo rebuscando entre sus cosas.

Inevitablemente, ha empezado a pensar que no se cayó, sino que alguien realmente la empujó. Para tratar de aclararse y descubrir qué ocurrió aquella noche, Efsun trata de hacer memoria. Es entonces cuando recuerda que había alguien en casa, así que no tarda en ponerse en contacto con un familiar que es detective para que investigue lo sucedido. Es más que evidente que no va a parar hasta saber quién se encontraba en su casa y si en realidad la empujó o no. Otra cuestión que no ha dejado indiferente a nadie tiene que ver con Evren, que se queda completamente impactado al darse cuenta de que ha empezado a temblar durante una operación. ¡Uno de sus brazos se ha quedado completamente paralizado! Por fortuna, consigue recuperar la movilidad, pero el doctor no deja de pensar en las posibles consecuencias de lo sucedido. ¿Conseguirá ponerle solución antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 12 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Efsun acaba descubriendo que fueron un total de dos personas las que entraron en su casa y la empujaron. El detective se muestra decidido a querer hacer un interrogatorio a todo el mundo para intentar encontrar, a la mayor brevedad posible, a los culpables del accidente.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Timur pone problemas para que Bahar vea a Umay. Todo ello mientras se acerca el juicio por su custodia. Evren y Bahar son muy felices juntos. Es más, mientras disfrutan de una cita romántica, ella no puede evitar emocionarse al ser consciente de lo que el doctor la quiere y la cuida.

Finalmente, vemos cómo Bahar da el paso de confesar que entró en casa de Efsun, pero se cayó sola. Tras esta confesión, Seren pide a su madre que no denuncie a Bahar. Ella acaba aceptando, aunque deja muy claro que lo hace tanto por Aziz como por los bebés. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.