No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 5 de mayo pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. Umay y Cem salen a dar un paseo y se dan cuenta de que Parla les está siguiendo. Como no podía ser de otra manera, las dos hermanas acaban teniendo una fortísima discusión. Es evidente que la tensión entre ellas vuelve a aumentar de forma considerable. Efsun está organizando todos y cada uno de los detalles de la boda, y no deja que nadie opine al respecto, ni tan siquiera los prometidos.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Bahar decide regalar unos pendientes a Seren, pero se queda sin palabras al escuchar que su madre está dispuesta a tirarlos. Es por eso que planea llevárselos a escondidas. Al entrar en la casa para llevar a cabo su plan, Bahar se cruza con Efsun y esta acaba cayendo por las escaleras. Como no podía ser de otra manera, tras el accidente, es llevada de urgencia al hospital. Los médicos tienen que operarla al darse cuenta de que tiene una fractura en la pierna. Efsun está descolocada, ya que no recuerda chocarse con nadie, puesto que la luz de la casa estaba apagada durante el incidente. Pero no todo queda ahí, puesto que Bahar no duda en animar a Rengin a retomar su puesto de trabajo como doctora, a pesar de todas y cada una de las diferencias que hay entre ellas.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 6 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Rengin retoma su trabajo en el hospital, mientras que Timur se enfada como nunca con ella. Y todo por no haberle preocupado antes de haber dado ese paso. Una trabajadora de Efsun asegura que alguien estuvo rebuscando entre sus cosas.

Algo que extraña muchísimo a Efsun, pero no puede evitar pensar que no tuvo un accidente, sino que alguien la empujó. Así pues, decide comenzar a hacer memoria y recuerda que había alguien en casa. Por lo tanto, no duda en llamar a un familiar que es detective para que investigue quién pudo haberla empujado.

Lejos de que todo quede ahí, Evren comienza a temblar durante una operación y se le queda el brazo completamente paralizado. A pesar de todo, por fortuna, la situación queda en un susto, puesto que no tarda en recuperar la movilidad. Eso sí, no deja de preocuparle lo ocurrido, ya que todo podría agravarse en cualquier momento. No te pierdas el nuevo capítulo de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.