Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 29 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta forma, observamos cómo Bahar tiene que enseñar a unos agentes las condiciones en las que vive Umay. Con posterioridad, los agentes deben hacer lo mismo con la casa de Timur, al ser la persona que ha solicitado la custodia de la joven. Todo ello mientras Evren enseña a su hermano Cem el barco en el que vive, por lo que ambos no dudan en aprovechar la oportunidad que les ha dado la vida para sincerarse sobre todo lo que ha ocurrido.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Bahar no puede evitar sentir muchísimo miedo a comenzar una relación sentimental con Evren. A pesar de todo lo vivido, optan por arriesgarse sin pensar en las consecuencias, puesto que llegan a la conclusión de que están profundamente enamorados del otro. Tan solo un día después, dan el importantísimo paso de entrar juntos, de la mano, al hospital. ¡Todos se quedan verdaderamente sorprendidos con la noticia, como no podía ser de otra forma! Por si fuera poco, vemos cómo Bahar se queda sin palabras al recibir una noticia muy concreta. ¿En qué consiste? En que no debe pagar absolutamente nada de la hipoteca de la casa, ya que la deuda se ha transferido a Nevra. Ella, por su parte y como no podía ser de otra manera, se queda completamente descolocada al descubrir la gran cantidad de dinero que debe a Rengin.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 5 de mayo?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Umay y Cem deciden salir a dar un paseo, y no tardan en darse cuenta de que Parla les está siguiendo. Las dos hermanas acaban teniendo una fortísima discusión, lo que provoca que la tensión entre ellas no haga más que aumentar de forma considerable.

Efsun se encuentra organizando la boda y no deja que nadie dé ni una sola opinión, ni tan siquiera los prometidos. Bahar decide regalar unos pendientes a Seren, pero escucha que su madre quiere tirarlos, por lo que intenta llevárselos a escondidas. Al entrar en casa, Bahar se cruza con Efsun y esta acaba teniendo un aparatoso accidente tras caer por las escaleras.

Así pues, es trasladada de urgencia al hospital. Los médicos toman la decisión de operarla tras descubrir que tiene una fractura en la pierna. Efsun se siente descolocada y confundida, ya que no recuerda haberse chocado con nadie. Bahar da el paso de animar a Rengin a retomar su trabajo como doctora, a pesar de las numerosas diferencias que hay entre ellas. No te pierdas la nueva entrega de Renacer que se emite esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.