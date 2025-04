No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. A pesar del apagón, el pasado lunes 28 de abril pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Bahar se ve obligada a mostrar a unos agentes las condiciones en las que vive Umay. Con posterioridad, deben examinar la casa de Timur tras haber recibido su solicitud de la custodia. Todo ello mientras Evren aprovecha la ocasión que se le ha presentado para enseñar a su hermano Cem el barco donde vive. Es ahí donde deciden hablar sobre cómo han ido sus vidas.

Lejos de que todo quede ahí, hemos sido testigos de cómo Bahar no tiene reparos a la hora de confesar que tiene muchísimo miedo de comenzar una relación sentimental con Evren. Aun así, ha querido tirar de valentía a la hora de arriesgarse, puesto que ambos están profundamente enamorados del otro. Tan solo un día después, deciden gritar su amor a los cuatro vientos de una manera muy especial: entrando juntos, de la mano, en el hospital. ¡Un instante verdaderamente especial, qué duda cabe! Bahar ha recibido una grandísima noticia, y es que no tiene que pagar nada de la hipoteca de la casa. ¿El motivo? La deuda se ha transferido a Nevra, que no puede evitar quedarse completamente desubicada y sin palabras al descubrir la enorme cantidad de dinero que, actualmente, debe a Rengin. Se trata de una situación que, desde luego, no estaba en sus planes, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 29 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a ser testigos de cómo Evren acaba enfadándose como nunca con Cem, y todo por robar una pulsera. Él intenta justificarse, alegando que lo ha hecho porque no tiene una familia. A pesar de este incidente, el doctor se propone cuidar de su hermano y buscarle un colegio para que pueda estudiar.

Nevra, finalmente, ha encontrado a su estafador y no tarda en llevarle a comisaría. Los agentes deciden detenerle, mientras él promete devolver el dineral que sustrajo. Timur se siente feliz por haber logrado la custodia temporal de Umay. Ella, entre lágrimas, hace saber a todos que quiere seguir viviendo con su madre.

Es más, confirma que pidió irse a vivir con él porque su abuela quería fastidiar a Rengin, pero su plan no ha salido como ella esperaba. Bahar y Umay sufren muchísimo por estar separadas, mientras que Timur aprovecha esta situación para chantajear a Evren. El doctor se ve obligado a renunciar a su puesto como médico jefe del hospital. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.