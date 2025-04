Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los que no se pierden ni un solo detalle de esta historia que está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 22 de abril, pudimos disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. Así pues, hemos sido testigos de cómo Evren hace todo lo que está en su mano para tratar de explicar a Bahar que únicamente quiso respetar a Süreyya, pero no ocurrió nada más. Por si fuera poco, de forma completamente desesperada, busca el perdón de Bahar. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que ella no puede evitar sentir muchísimo miedo de llevarse otra decepción después de haber confiado ciegamente en él.

Lejos de que todo quede ahí, tanto Aziz como su familia dan el importantísimo paso de acudir a la casa de Seren con un objetivo muy concreto, que no es otro que pedir su mano. Evren está profundamente preocupado por Cem, puesto que no se relaciona con absolutamente nadie del orfanato. Esto sucede porque se siente solo, pero también abandonado. Es evidente que, dadas las circunstancias, no se ve para nada preparado para cuidar de él y ejercer de hermano mayor. Es algo que, desde luego, no estaba en sus planes. Aziz pide disculpas a Evren, puesto que sus sentimientos se mezclaron con lo laboral. Es más, le hace saber que cree que es un doctor excelente y alguien ejemplar. Evren no tarda en comunicarle que no le guarda ningún rencor, hasta tal punto que deciden hacer las paces y comenzar una nueva etapa. Umay pide a su padre que retire la solicitud de la custodia.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 28 de abril?

Así pues, los espectadores de Renacer van a poder ser testigos de cómo Bahar se ve en la obligación de enseñar a unos agentes las condiciones en las que se encuentra Umay. Con posterioridad, las autoridades deben examinar la casa de Timur tras haber solicitado la custodia de la joven.

Por si fuera poco, vemos cómo Evren decide enseñar a su hermano Cem el barco en el que vive, mientras ambos deciden hablar de sus vidas. Bahar no puede evitar tener muchísimo miedo a comenzar una relación con Evren. Aun así, toma la decisión de arriesgarse ya que los dos están profundamente enamorados.

Es por eso que, tan solo un día después, los dos entrar juntos al hospital. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Bahar se queda sin palabras al recibir una gran noticia. ¿En qué consiste? En que ya no debe pagar absolutamente nada de la hipoteca de la casa. La deuda se ha trasferido a Nevra, quien se queda descolocada al saber el dineral que debe a Rengin. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.