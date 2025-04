No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, está consiguiendo hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado lunes 21 de abril, pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo Bahar ha anunciado que el banco ha tomado la decisión de anular la venta de la mansión. Todo ello mientras Timur opta por interrumpirla para comunicarle su intención de pedir la custodia de Umay. La hija de ambos tiene por objetivo vivir una temporada con su padre para tratar de fastidiar a Rengin, pero no quiere marcharse del lado de su madre de forma definitiva.

Tras solicitar la custodia de Umay, Bahar trata de anteponerse a Timur. ¿De qué forma? Buscando una buena abogada para que su ex marido no le quite a su hija. La madre de Seren avisa a Bahar de que su hija ha tomado la decisión de abortar. A pesar de todo, Seren se vio incapaz de dar ese paso, decidiendo seguir adelante con su embarazo, aunque no tenga el apoyo de su propia madre. Bahar ha conseguido recuperar su puesto de trabajo en el hospital, por lo que todos los residentes deciden recibirla con muchísimo cariño. Süreyya siente una enorme preocupación por Evren y quiere despedirse de él, pero el doctor deja muy claro que continúa enfadado, mostrándose distante en todo momento. Ella reconoce que, cuando la rechazó, le rompió el corazón en mil pedazos y no pudo evitar pagarlo con Bahar. Süreyya deja de ser médico jefe del hospital. Un cargo que será ocupado por Timur o Evren.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 22 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a ser testigos de cómo Evren hace todo lo posible para tratar de explicar a Bahar que únicamente quiso respetar a Süreyya. Además, el doctor busca desesperado que Bahar le perdone, pero ella tiene miedo de llevarse otra decepción si vuelve a confiar en él.

Aziz y su familia visitan la casa de Seren con el objetivo de pedir su mano, mientras que Evren se muestra profundamente preocupado por Cem, puesto que no se relaciona con nadie en el orfanato al sentirse solo y abandonado. Dadas las circunstancias, no se ve preparado para cuidar de él como un hermano mayor, ni mucho menos.

Por si fuera poco, Aziz pide perdón a Evren, puesto que mezcló sus sentimientos con lo laboral, haciéndole saber que considera que es un excepcional doctor. Evren le confiesa que no le guarda ningún rencor, por lo que ambos acaban haciendo las paces. Umay pide a su padre que retire la demanda por su custodia, mientras que él le comunica que ya no está en su poder esa decisión. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.