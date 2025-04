Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. No es ningún secreto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular! El pasado martes 15 de abril pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. Los espectadores pudieron ser testigos de cómo Bahar no puede evitar alegrarse al saber que Evren ha despertado. A pesar de todo, tras enterarse de que estuvo con Süreyya y se lo ocultó, es un hecho que desconfía muchísimo de él. Süreyya, por su parte, reconoce a Bahar que la despidió injustamente, puesto que no tuvo reparos a la hora de mezclar sus sentimientos con el trabajo. Bahar, por fortuna, consigue grabar esa conversación para entregarle esa prueba a sus superiores.

Finalmente, tras haber tratado este asunto en junta, la fundación decide destituir a Süreyya de su puesto. Evren busca con desesperación a Bahar para tratar de explicarle por qué no le contó lo de Süreyya, pero ella opta por dejarle. Entre otras cuestiones, porque su confianza se ha vuelto a tambalear y le es imposible continuar su relación con él. La madre de Seren decide hablar personalmente tanto con su hija como con Aziz. A pesar de que está convencida de que su amor es real, les hace saber que casarse y tener dos hijos a su edad es demasiado. Tras esa charla, la pareja toma una de las decisiones más duras de sus vidas. Además, descubrimos que el chico que protegió Evren del disparo era Cem, su hermano, a pesar de que nunca han tenido relación. Al no tener a nadie más cerca, Cem pide al doctor que sea su tutor legal.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 21 de abril?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie turca van a poder ser testigos de cómo Bahar comunica que el banco ha anulado la venta de la mansión. A pesar de todo, Timur no duda en interrumpirla para hacerle saber que va a solicitar la custodia de Umay. Es por eso que la protagonista de la historia se apresura a buscar una buena abogada para que no le quiten a su hija.

Lejos de que todo quede ahí, la madre de Seren comunica a Bahar que su hija ha tomado la decisión de abortar. A pesar de todo, la joven no ha sido capaz de dar ese paso por lo que se muestra decidida a seguir adelante con el embarazo, sin importarle en absoluto el hecho de no contar con el apoyo de su madre.

Bahar recupera su puesto de trabajo en el hospital, por lo que todos los residentes deciden recibirla con muchísimo amor. Süreyya no puede evitar seguir preocupada por Evren, y hasta quiere despedirse de él. A pesar de todo, el doctor sigue muy enfadado con ella y se muestra muy distante. Ella reconoce que, cuando le rompió el corazón, lo pagó con Bahar. El puesto de médico jefe queda libre tras el adiós de Süreyya y será ocupado por Timur o Evren. ¿Quién ganará? No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.