Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 14 de abril pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo Evren recibe un disparo, por lo que Bahar no puede evitar correr en su ayuda. Como no podía ser de otra manera, llevan al doctor a toda prisa al quirófano para ser intervenido quirúrgicamente. Bahar suplica a Timur que haga todo lo que esté en su mano para salvarle la vida, mientras que Süreyya grita con desesperación ante la idea de perderle para siempre. Es algo que ni tan siquiera puede llegar a imaginar, ni mucho menos.

Dadas las circunstancias, y como no puede ser de otra manera, Timur accede a operar a Evren y, por fortuna, consigue salvarle la vida. Todos los residentes no tardan en aplaudir su gran trabajo, sobre todo Bahar. La protagonista de esta historia se siente profundamente agradecida con el gesto de su ex marido. Tras la operación, Bahar decide visitar a Evren en cuidados intensivos, donde aprovecha para confesarle que le quiere muchísimo. Süreyya es absolutamente incapaz de aceptar que Bahar y Evren estén juntos, por lo que no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para jugar una última carta. Y todo con la intención de acabar de romper esa relación sentimental. ¿De qué forma? Reconociendo que ella y el doctor estuvieron juntos todo el verano. Nada más enterarse, Bahar se siente profundamente decepcionada. Seren está convencida de que no quiere abortar, pero su madre no deja de mostrarse insistente.

¿Qué sucede en la nueva entrega de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 15 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Bahar se alegra profundamente tras saber que Evren ha despertado. Eso sí, tras enterarse de que estuvo con Süreyya y no se lo reconoció, no puede evitar desconfiar de él. Süreyya, por su parte, confiesa a Bahar que la despidió de forma injusta porque mezcló lo personal con lo laboral.

Bahar, que decidió grabar esa conversación entre ambas, no tarda en entregar las pruebas a los superiores de Süreyya para que actúen al respecto. Como era de esperar, acaba siendo destituida. Evren busca a Bahar con desesperación para explicarle el motivo por el que no le contó lo de Süreyya, pero ella opta por dejarle.

La madre de Seren habla con ella y Aziz y les hace saber que, aunque cree en su amor, casarse y tener dos bebés es algo demasiado para ambos. La joven pareja acaba tomando la decisión más dura de sus vidas, mientras que el chico que protegió a Evren de la bala es, en realidad, su hermano Cem. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.