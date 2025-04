Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 8 de abril pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo la policía aparece en el hospital para llevarse detenida a Bahar. Y todo por haber destrozado la que, legalmente, es la casa de Rengin. Süreyya no duda en aprovechar la ocasión para abrir una investigación en contra de Bahar. Así pues, y como no podía ser de otra manera, solicita un castigo disciplinario contra ella para que quede suspendida de su puesto de trabajo de forma temporal y a la mayor brevedad posible.

La madre de Seren se muestra decidida a convencerla de que si se casa va a tirar toda su vida y su futuro por la borda. Y no solamente eso, sino que ocurrirá lo mismo si decide ser madre de sus gemelos. Así pues, no tarda en proponerle que aborte. Seren ruega a su padre que esté a su lado y le apoye no solamente con su matrimonio, sino también con su embarazo. Este responde que su relación ha terminado, y lo ha hecho para siempre. Bahar no puede evitar sentir que ser doctora es lo único que ahora mismo tiene y que realmente le hace feliz. A pesar de todo, Süreyya no duda en sorprenderla, y lo hace con malísimas noticias. Un chico aparece herido en el hospital y, al despertar, no duda en preguntar por Evren. Por si fuera poco, pide ayuda porque unos hombres le persiguen. Al intentar protegerle, Evren ha puesto en riesgo su vida.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 14 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Evren recibe un disparo, por lo que Bahar corre en su ayuda. El doctor es llevado a toda prisa al quirófano, mientras que Bahar suplica a Timur que haga todo lo que esté en su mano para que le salve la vida. Süreyya, por su parte, está desesperada y no deja de gritar al doctor que no la deje.

Así pues, vamos a ver cómo Timur accede a operarle y logra salvarle la vida. Todos los residentes se muestran agradecidos con su trabajo, sobre todo la protagonista de esta historia. Bahar visita a Evren en cuidados intensivos y le recuerda lo muchísimo que le quiere. Süreyya se siente incapaz de aceptar que Bahar y Evren estén juntos.

Así pues, no duda en jugar su última carta para tratar de romper esa relación de una vez por todas. ¿De qué manera? Confesando que ella y el doctor estuvieron juntos durante todo el verano. Al enterarse de esta información, Bahar se siente profundamente decepcionada. Todo ello mientras Seren está convencida de que no quiere abortar, pero su madre sigue insistiendo en que debe hacerlo. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.