No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es un hecho que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 7 de abril pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Rengin no ha tenido reparos a la hora de confirmar que es la propietaria de la casa en la que vive Bahar junto a sus hijos. Como no podía ser de otra manera, dadas las circunstancias, todos se quedan verdaderamente impactados. Tanto es así que no tardan en empezar a discutir entre ellos. Los padres de Seren se niegan en rotundo a apoyar su compromiso matrimonial con Aziz.

Ella no tarda en plantarles cara al confirmarles que, sí o sí, se va a casar con él. Es más, les hace saber que está embarazada. Al tratarse de una noticia de lo más inesperada y sorprendente, el padre de Seren acaba desmayándose y es trasladado de urgencia al hospital. Es allí donde descubren que ha sufrido un infarto y que debe permanecer en observación. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie turca han visto cómo Bahar no ha podido evitar perder los papeles, hasta tal punto de destrozar la casa prácticamente por completo. Es evidente que está dolida al descubrir que va a tener que marcharse del que ha sido su hogar durante años, y que ha sido Rengin la que se lo ha arrebatado todo. La doctora no tarda en aprovechar el arrebato de Bahar para denunciarla ante las autoridades por destrozarle la casa.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 8 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo la policía aparece por sorpresa en el hospital. Y todo para llevarse detenida a Bahar por destrozar la casa de Rengin. Süreyya, como no podía ser de otra manera, no tarda en aprovechar la ocasión para abrir una investigación en contra de Bahar.

Por si fuera poco, no tarda en pedir un castigo disciplinario en su contra, para intentar que quede suspendida de su puesto de trabajo de forma temporal. La madre de Seren, por su parte, hace todo lo posible para convencerla de que va a echar a perder su vida y su futuro si tiene a sus dos hijos. Es más, le ha pedido que aborte. Seren pide a su padre que esté a su lado, para que le apoye tanto en su matrimonio como en su embarazo. Él le ha confesado que su relación ha terminado.

Bahar tiene claro que su pasión por la medicina es lo único que le hace feliz, pero Süreyya no tarda en comunicarle la peor de las noticias. Un chico aparece en el hospital preguntando por Evren, ya que está siendo perseguido por unos hombres. Al intentar protegerle, el doctor pone en riesgo su vida. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.