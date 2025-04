Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 1 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ver cómo Umay ha descubierto que su casa está en venta, por lo que acaba protagonizando una fortísima discusión entre ella y Parla. Hasta tal punto que el director de la academia, visiblemente harto de su actitud, decide echarlas. Bahar ha encontrado el anillo perfecto para que Aziz pida matrimonio a Seren. Así pues, no duda en dejárselo en su taquilla, con una preciosa nota. Aziz, tras leerla, se da cuenta de que está más que listo para casarse.

Tanto es así que no duda un solo segundo en renunciar, de forma contundente, a la beca en Inglaterra. Bahar tiene una cita con Evren pero, antes de verse, aparece Timur para llevarla a una fiesta que ha organizado para que su hijo se comprometa con Seren. De esta forma, Aziz aprovecha el evento para dar el paso de pedir matrimonio a su novia, frente a todos los invitados. Y lo hace con una preciosa declaración de amor. Evren está esperando a Bahar en el restaurante donde han quedado, pero al ver un vídeo de ella bailando con Timur no puede evitar sentirse profundamente decepcionado. Los padres de Seren quedan con Aziz para conocerse, pero sucede algo impactante: Rengin aparece de un instante a otro para dar una inesperada noticia. Se trata de algo que, indudablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 7 de abril?

Así pues, los espectadores de esta serie turca van a ser testigos de cómo Rengin no tiene reparos a la hora de asegurar que es la propietaria de la casa en la que Bahar vive junto a sus hijos. Como no podía ser de otra manera, todos se quedan profundamente descolocados con la noticia. Tanto es así que da comienzo una fortísima discusión.

Los padres de Seren dejan claro que no apoyan su compromiso con Aziz. Ella no tarda en plantarles cara, asegurando que quiere casarse con él. Además, les comunica que está embarazada. Debió a la noticia, su padre se desmaya y es llevado de urgencia al hospital. Allí descubren que ha sufrido un infarto, por lo que debe permanecer en observación.

Dadas las circunstancias, Bahar no tarda en perder los papeles, hasta tal punto que no duda en destrozar la casa. La protagonista de esta historia está destrozada al saber que tiene que marcharse de su hogar después de tantos años, y todo por culpa de Rengin. La doctora, lejos de quedarse de brazos cruzados, decide denunciar a Bahar por destrozar su casa. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.