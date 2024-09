Avance del capítulo de ‘La Promesa’: Jana confiesa toda la verdad a Manuel

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 10 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de esta serie diaria donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Alonso y Cruz siguen enfrentados. En esta ocasión, han tenido una fortísima discusión por la intención de Catalina de recuperar el negocio de las mermeladas. Pelayo continúa con su plan para tratar de ganarse la confianza de Simona. Ella no tarda en obligarle a que, de una vez por todas y a través de acciones, demuestre que tiene buenas intenciones con Catalina. ¡Es el momento de hacerlo!

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Curro no duda un solo segundo en hacer saber a Martina que es el momento más que perfecto para que Julia se marche, de una vez por todas, de palacio. La chica les escucha, por lo que no tarda en mover ficha para ganar mucho más tiempo y quedarse, por una larga temporada, en el hogar de los Marqueses de Luján. Pía continúa encerrada en la cabaña, y no puede evitar sentirse profundamente asustada. Santos ha encontrado el cuaderno de María Fernández, mientras que Marcelo trata por todos los medios de ganarse la confianza del servicio. Vera y Lope están disfrutando de su mejor momento desde que la Duquesa de Carril no ha vuelto a dar señales de vida. Pero toda su felicidad se esfuma por momentos al recibir una inesperada petición. Además, finalmente, Jana se sincera como nunca con Manuel.

¿Qué sucede en el episodio de La Promesa que se emite hoy, miércoles 11 de septiembre?

De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Jana, de una vez por todas, ha confesado toda la verdad a Manuel. A pesar de todo, la doncella es consciente de que tiene otra conversación pendiente, y es que Curro también debe saberlo. La Duquesa de Carril ha conseguido su objetivo, que no es otro que estar cada vez más cerca de su hija. Es por eso que ha dado el paso de hacer su primera visita a las cocinas.

La Marquesa de Luján está al límite, puesto que cada vez soporta menos la presencia de Catalina en palacio. Así pues, no tarda en volver a exigir a Pelayo para que cumpla con el acuerdo al que llegaron. Santos ha desvelado a Petra el gran secreto que esconde María Fernández, mientras que Julia sigue interrogando a Curro y a Manuel respecto a la guerra. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.