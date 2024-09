Hoy en ‘La Promesa’: Pelayo, dispuesto a demostrar a Simona que está enamorado de Catalina

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente, a la par que espectacular! El pasado lunes 9 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de La Promesa donde, entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo llega a oídos de Vera que su madre, la Duquesa de Carril, ha vuelto a pasarse por el palacio. Y no solamente eso, sino que ha hablado personalmente con la Marquesa de Luján. Por lo tanto, no puede evitar sentir un profundo terror al imaginar que su secreto puede llegar a salir a la luz. Lope se postula para tratar de averiguar más detalles de esa conversación.

Por si fuera poco, las cocineras de palacio no pueden evitar desconfiar de las verdaderas intenciones de Pelayo. Es por eso que Catalina hace una firme petición al Conde de Añil. ¿En qué consiste, exactamente? En que trate por todos los medios de hacerles cambiar de opinión. Todo ello mientras María Fernández deja las cosas muy claras a Jana. De esta forma, le hace saber que si quiere casarse con Manuel, tendrá que contarle toda la verdad. Y no solamente a él, sino también a Curro. Alonso habla con Lorenzo respecto al negocio de las mermeladas para tratar de devolver a su hija Catalina lo que le pertenece. Marcelo, por su parte, no se está tomando muy en serio su trabajo, por lo que es objeto de numerosas broncas. Una de las más duras con él es, precisamente, Teresa. ¡No puede soportar que esté actuando de esa forma después de la gran oportunidad que le han dado!

Avance del capítulo de hoy, martes 10 de septiembre, en La Promesa

Alonso y Cruz continúan profundamente enfrentados. El objeto de su nueva discusión tiene una estrecha relación con la firme intención de Catalina de recuperar el negocio de las mermeladas. Pelayo, por su parte, trata de hacer todo lo que está en su mano para ganarse la confianza de Simona. Ella, por su parte, obliga al Conde de Añil a que demuestre cuáles son sus intenciones con la hija del Marqués de Luján.

Curro no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer saber a Martina que ya ha llegado el momento para que Julia se marche de palacio. La chica escucha esta conversación a escondidas, por lo que no tarda en trazar un plan para evitar marcharse en estos momentos. Pía continúa encerrada en la cabaña, mientras que Santos se queda sin palabras al dar con el cuaderno de María Fernández.

En cuanto a Marcelo, trata por todos los medios de hacerse un hueco en el servicio de palacio. Además, los espectadores son testigos de cómo Vera y Lope están cada vez más felices al no volver a tener noticias de la Duquesa de Carril, pero no tardan en quedarse verdaderamente impactados ante la inesperada petición que reciben. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.