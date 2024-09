‘La Promesa’, capítulo de hoy: Jana, decidida a contarle la verdad de su paso por el palacio a Manuel

Arranca una nueva semana y en La 1 de Televisión Española lo hacen de la mejor manera que saben hacer: con un nuevo capítulo de La Promesa. La popular producción española se ha convertido en una de las opciones más acertadas de la cadena, de eso no cabe duda. Así pues, el pasado viernes, 6 de septiembre, pudimos disfrutar del capítulo 416 donde, entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Cruz continúa con su objetivo de ver al Conde de Añil casado con Catalina. Quiere que esto suceda lo más pronto posible, así se la puede llevar del palacio más pronto que tarde. La hija del Marqués de Luján, ajena a esto, comparte con su padre la intención que tiene de recuperar el negocio de las mermeladas. Ante ello, Alonso accede a pensárselo.

Paralelamente, vemos como Jana ha empezado está pensando contarle toda la verdad a Manuel sobre quién es realmente y el motivo por el que llegó a La Promesa. ¿Lo hará? Luego, los mayordomos le encargan a Santos que enseñe a Marcelo el oficio. Lejos de quedar ahí, la Duquesa de Carril se ha presentado en palacio por la puerta del servicio con el objetivo de verse las caras con su hija. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar que Rómulo le para los pies y le informa a los Marqueses de Luján de lo sucedido.

¿Qué sucede en el capítulo 417 de La Promesa que se emite hoy, lunes 9 de septiembre?

Por mucho que lo intente, Manuel sigue sin poder quitarse la sensación de haber visto a Julia, la misteriosa invitada de Martina, antes. Lo más curioso de todo es que no se equivoca al respecto, pues la joven lo conoce muy bien. De momento, se desconoce cuáles son sus intenciones en el palacio.

Paralelamente, el servicio empieza a desconfiar de Marcelo. Eso sí, quien más desconfianza siente es María Fernández. ¿El motivo? No comprende cómo Teresa pudo casarse con alguien con una actitud tan arrogante. Pero, lejos de quedar ahí, veremos como Marcelo tiene un fuerte enfrentamiento con Santos después de que Rómulo y Ricardo le ordenaran enseñarle el oficio de lacayo.

Mientras tanto, Petra vive un fuerte cara a cara con Teresa. La mujer está muy dolida por haber sido menospreciada frente a la marquesa. No soporta que Cruz tenga más en cuenta a la doncella que a ella. Todo ello sumado al hecho de que Alonso busca la manera de deshacerse de Lorenzo, de todas las maneras posibles. Pues, no puede tolerar su presencia tras haber causado la ruptura de su matrimonio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.