Aurah Ruiz se sincera sobre el motivo por el que cree que fue expulsada de ‘Supervivientes 2024’

Hace tan solo unos días, Aurah Ruiz tuvo que poner punto y final a su paso por Supervivientes 2024 tras un ajustado duelo con Marieta. La canaria ha sido una de las grandes protagonistas de esta edición, ya que ha demostrado ser una gran superviviente y una auténtica luchadora. ¡Se ha ido con la cabeza bien alta!

Lejos de que todo quede ahí, Aurah Ruiz no solamente ha destacado por hacer prácticamente todas las tareas que se desarrollaban en el equipo, sino también por haber protagonizado fortísimas discusiones. Un claro ejemplo la encontramos en la que tuvo con Ángel Cristo Jr, que provocó que éste desapareciera durante horas. Esto provocó que el hijo de Bárbara Rey fuese expulsado de forma disciplinaria.

El pasado jueves, durante la nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez, la gran parte de la audiencia se vio sorprendida. ¿El motivo? Se dio a conocer que los espectadores habían decidido que la canaria fuese la expulsada. Algo que llamó poderosamente la atención ya que, para muchos, era una de las candidatas a ganar la edición. Entre otras cuestiones, ha llegado a salvarse hasta siete veces de la expulsión.

Tras decir adiós a Honduras, Aurah Ruiz llegó a Madrid. Así pues, el pasado martes 11 de junio, pisó el plató de Supervivientes: Tierra de nadie para ser entrevistada, en directo, por Carlos Sobera. Entre otras cuestiones, confesó cómo se sentía tras haber vivido una de las experiencias más sorprendentes de su vida.

Entre otras cuestiones, la mujer de Jesé Rodríguez reconoció que, a pesar de haberse quedado a las puertas de la final, se siente profundamente feliz por cómo ha sido su paso por el concurso. Además, aprovechó la ocasión para pedir perdón públicamente a Ángel Cristo Jr por la fortísima discusión que marcó un antes y un después en su convivencia.

Aurah se disculpa frente a Ángel tras su enfrentamiento en Honduras ❤️‍🩹 🏝️ #TierraDeNadie14

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/JCWhMQnIDb — Supervivientes (@Supervivientes) June 11, 2024

¿Por qué cree Aurah Ruiz que ha sido expulsada de Supervivientes 2024?

La ex concursante del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras quiso agradecer el enorme e incondicional apoyo que ha recibido durante estos meses. Gracias a él ha podido salvarse de numerosas nominaciones y haber podido vivir esta experiencia que, pase lo que pase, ha marcado un antes y un después.

Carlos Sobera no tardó en aprovechar la ocasión para preguntar a la ex concursante si cree saber el motivo por el que la gente le ha retirado su apoyo llegados a este punto del concurso. La joven reconoció no tener ni la menor idea, pero sí que quiso hacer una reflexión al respecto: «Pienso que sí que me apoyaron, incluso en esa votación estuvo muy reñido. El porcentaje. Lo que pasa es que Marieta también tenía su gente. Éramos dos personas con mucho apoyo».