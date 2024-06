Aurah Ruiz y Ángel Cristo Jr protagonizan un tenso reencuentro: «Me gustaría que me miraras»

El pasado martes 11 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Tierra de nadie presentada por Carlos Sobera. Entre otras tantas cuestiones, pudimos saber el nombre del primer salvado de la semana. Por si fuera poco, fuimos testigos de cómo Aurah Ruiz pisó el plató del reality tras su expulsión.

La canaria, junto a Carlos Sobera, repaso sus mejores momentos en los Cayos Cochinos de Honduras. Pero no todo fue un camino de rosas, ya que también pudo ver imágenes de sus numerosos enfrentamientos y discusiones con otro de los concursantes que más ha dado de qué hablar en esta edición. Estamos hablando, cómo no, de Ángel Cristo Jr.

Los dos protagonistas de estos momentos tan tensos estuvieron muy pendientes de esas imágenes recopiladas por la organización de Supervivientes 2024. Fue entonces cuando Carlos Sobera quiso preguntar a la mujer de Jesé Rodríguez si, tras todo lo vivido en los Cayos Cochinos de Honduras, quería pedir perdón a alguien.

«Ahora que estamos más tranquilos, es una buena oportunidad para ver si tienes que arrepentirte de algo o si tienes que pedir perdón por algo. Es tu momento», comentó el presentador de Supervivientes: Tierra de nadie. Como no podía ser de otra manera, la canaria quiso sincerarse al respecto.

Refiriéndose a Ángel, Aurah Ruiz dijo lo siguiente: «Yo a él no le había visto, pero sí es verdad que tuvimos… Ya le pedí perdón. Me arrepiento muchísimo y creo que se ve, evidentemente, porque estuve muchos días dándole vueltas». Lejos de que todo quede ahí, la ex concursante de Supervivientes 2024 quiso ir mucho más allá.

«Te pido perdón por mi parte a la cara. Me gustaría que me miraras, la verdad. También tengo que decir que me equivoqué», comenzó diciendo Aurah Ruiz, y añadió: «Sinceramente, me arrepiento y te lo digo a la cara. Perdón, Ángel. Tenía ganas de quitarme esta espinita. No sé si me perdonarás, pero de tu parte también salieron cosas muy feas».

Aurah se disculpa frente a Ángel tras su enfrentamiento en Honduras ❤️‍🩹 🏝️ #TierraDeNadie14

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/JCWhMQnIDb — Supervivientes (@Supervivientes) June 11, 2024

Tras pedir disculpas, Aurah Ruiz recordó que nadie se disculpó en ningún momento por aquellas palabras que se escucharon durante sus enfrentamientos. «La amistad que tuve con él era de verdad y yo, por mi parte, me la creí entera», comenzó diciendo. Acto seguido, añadió: «Llegué a pensar que hasta me iba a abrazar con él».

A pesar de todo, parece que Ángel Cristo Jr tenía un pensamiento completamente diferente: «Yo necesito tiempo para ordenar mis ideas. Es su noche y debe seguir siendo así». Por si fuera poco, decidió hacer hincapié en este asunto: «Creo que en este asunto yo necesito ordenar mis ideas y darle una vuelta».

La canaria no le quitaba razón: «Evidentemente tiene razón, no es el momento, pero también me gustaría decirle muchas cosas que tengo dentro». La respuesta del hijo de Bárbara Rey no tardó en llegar: «Lo entiendo perfectamente, pero creo que todavía no estoy preparado para hablar de esto. Quiero, de alguna manera, pensarlo fríamente y poder hacerlo de la manera correcta. Hoy es martes, ni te cases ni te embarques».