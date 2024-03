Aurah Ruiz, señalada en ‘Supervivientes 2024’: Rubén Torres confiesa que tontea con él fuera de cámaras

El pasado jueves, los espectadores pudieron disfrutar de la Gala 2 de Supervivientes 2024. De esta manera tan concreta, fuimos testigos de cómo Lorena Morlote se convirtió en la primera expulsada de la edición. Por si fuera poco, presenciamos la fuerte discusión entre Miri y Claudia, pero también un enfrentamiento entre Aurah Ruiz y Rubén Torres.

Durante su estancia en Playa Condena, los dos concursantes de Supervivientes 2024 tuvieron un desencuentro, y todo como consecuencia de la prueba del rompecabezas que tuvo lugar el pasado domingo. Recordemos que los robinsones debían desatar unos nudos para poder liberar las pesadas piezas del puzzle.

Aurah Ruiz, al sentir que Rubén le estaba echando la culpa por cómo se desarrolló la prueba, estalló: «Tú no me tienes que explicar nada porque yo lo hice bien». Lejos de que todo quede ahí, la canaria siguió dándole explicaciones hasta que, en un momento dado, le tocó el hombro. Algo que no sentó para nada bien al bombero, ya que apartó su mano rápidamente mientras le hacía una petición: «No me toques».

La mujer de Jesé Rodríguez estaba llegando al límite, perdiendo por completo la paciencia. Hasta tal punto que no dudó en decir en voz alta que Rubén Torres era un auténtico hipócrita: «No lo puedo ni ver», reconoció. Más tarde, los dos protagonizaron un nuevo desencuentro. En un momento dado, el bombero hizo esta pregunta: «¿Te puedo explicar cómo va el fuego?». Y todo porque a Aurah le tocaba cuidarlo esa noche.

Esto provocó que la canaria estallase como nunca. Aunque él insistió, ella se negó en rotundo a escucharle. En ese momento, Torres le reprochó no haber ido a por más leña como había hecho el resto. Más tarde, la influencer no dudó en desahogarse con Lorena Morlote sobre el enfrentamiento con su compañero: «Es un machango. Conmigo no».

Rubén Torres pone en duda el amor de Aurah Ruiz por Jesé Rodríguez: «Lo que haces fuera de cámaras…»

Tras ver el vídeo sobre este enfrentamiento, y tras preguntarles el verdadero motivo por el que no se soportan, Jorge Javier Vázquez sorprendió diciendo lo siguiente: «Los que se pelean se desean». Aurah no tardó en mencionar al padre de su hijo: «¡Ni muerta! Yo estoy enamorada de mi marido».

Lo que nadie esperaba es que Rubén fuera a responder a esa afirmación: «No lo parece… Lo que haces fuera de cámaras, las miraditas, las manos». La canaria se quedó sin palabras al escuchar al bombero, y no tardó en dejar las cosas muy claras para evitar malinterpretaciones: «Se piensa que estamos en La isla de las tentaciones. No es para nada mi prototipo».

.@aurahruiz: «Yo estoy muy enamorada de mi marido»

Rubén: «No lo parece por lo que haces fuera de cámaras» 💥💥💥💥💥 🏝️ #SVGala2

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/Lj4Ri36wh5 — Supervivientes (@Supervivientes) March 15, 2024

Para echar más leña al fuego, Jorge Javier Vázquez confesó a Aurah Ruiz que, justo antes de tirarse del helicóptero, Rubén desveló que ella era su prototipo de mujer. Es entonces cuando el bombero ha querido aclararlo: «El prototipo de mujer que me gusta a mí tiene muchas más tablas». P

Por si fuera poco, dio el paso de hacer este inesperado comentario: «Todo lo bonito que tiene de un lado, que me gustaría sin verle operar todo eso, se hunde con los modales que tiene». Algo por lo que el presentador le dio un toque de atención.