Claudia estalla contra Miri en ‘Supervivientes 2024’ por Mario: «Me molesta que te cambies delante de él»

El pasado jueves 14 de marzo pudimos disfrutar de la Gala 2 de Supervivientes 2024, presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera, pudimos ver cómo Lorena Morlote se convertía en la primera expulsada de la edición pero, a su vez, fuimos testigos del conflicto que tenía a Claudia y a Miri como protagonistas.

En Palapa, el equipo de Supervivientes 2024 decidió emitir un vídeo de un enfrentamiento que tuvo lugar en Playa Olimpo. Todo comenzó con una conversación entre Claudia y Mario en el mar. En ella, la joven analizaba lo siguiente: «Quiero saber si son imaginaciones mías. Que una persona se cambie delante tuya y te enseñe toda las tetas delante de ti me molesta».

Mario no tardó en aconsejar a su novia: «Vale. Pues ve y dilo». Ella, por su parte, continuó sincerándose con su pareja respecto a lo que estaba haciendo Miri: «Me molesta que mi novio tenga que ver las tetas a otra persona mientras yo estoy delante. Me molesta, lo siento. Me parece que no es tan difícil girarse».

Miri no tardó en darse cuenta de la conversación que estaba teniendo la pareja, por lo que dio el paso de acercarse para preguntar qué estaba pasando. Lo que no esperaba es que ella fuese el centro de esa conversación. La cocinera no tardó en defenderse: «Yo me cambio delante de quien yo quiera. No voy a cambiar mi forma de ser por tu inseguridad».

Lejos de que todo quede ahí, Miri fue más allá: «Arreglaros vosotros con vuestras inseguridades y a mí no me metáis. Yo no he hecho nada». Tras escuchar el vídeo en Palapa, Claudia fue la primera en hablar y lo hizo para defender su postura: «Han sido muchos gestos de muchos días fuera de cámara».

Miri estaba completamente impactada por la situación y, tras pedirle que dijera públicamente cuáles eran esos gestos, se mostró contundente: «Te lo estás inventando». Mario se pronunció y lo hizo para dar la razón a su novia. Y no solo eso, sino que dijo a Miri que, sabiendo que es algo que ha molestado a Claudia, debería disculparse. La cocinera no estuvo de acuerdo, ya que sentía que no había hecho nada como para pedir perdón.

Jorge Javier Vázquez, al ser consciente de la tensa situación que se estaba desarrollando en la Palapa de Supervivientes 2024, decidió hablar: «¿La solución es que Miri no tenga ninguna relación con vosotros?». Claudia respondía negativamente, pero seguía insistiendo en que le habían molestado muchos gestos que habían tenido lugar fuera de cámaras.

El resto de compañeros de Playa Condena se pronunciaron sobre este conflicto, y aseguraron no ver ninguna actitud de interés de Miri hacia Mario. Claudia restó importancia a las declaraciones del resto de supervivientes, alegando que «no se han fijado tanto» como lo ha hecho ella. Miri continuó tomándose con cierto humor la surrealista situación que estaba viviendo: «Claudia y Mario están así porque se me ha visto una teta».

Mario, como líder de Playa Condena, nomina directamente a Miri

Tras el juego de localización, por la que han acabado en Playa Condena, los concursantes de este grupo se disputaron el collar de líder. Mario fue el que hizo más rápido la prueba y, por ende, se convirtió en inmune. Tras las nominaciones, Ángel Cristo Jr volvió a estar en la palestra tras ser el más votado del grupo. Mario, como líder, tenía la opción de nominar directamente a una persona. Así pues, no tardó en confesar a Jorge Javier Vázquez cuál era su decisión.

«Yo no lo tenía muy claro pero hoy se me han resuelto todas las dudas», comenzó diciendo el líder de Playa Condena. «Al final, dejando a un lado el conflicto de quién tiene razón o no, al final creo que se ha visto a una persona sufrir, incluso fuera de cámaras ha seguido insultándola, diciéndola celosa y metiendo más el dedo en la llaga. Por supuesto que mi voto va para Miri», añadió Mario.