Aurah Ruiz confiesa su mejor momento en ‘Supervivientes’: «He tenido un orgasmo»

Tras más de 90 días en Honduras, las celebridades han dejado claro que están al borde de sus fuerzas. La recta final del concurso se encuentra a la vuelta de la esquina y las emociones entre los participantes están a flor de piel, y no es para menos. Una situación que se pudo comprobar, el pasado martes, con ‘El puente de las emociones’ de Aurah Ruiz.

«Lo que más me ha dolido en mi vida es ser madre y no serlo como debería haber sido. Estar un año en un hospital viendo cosas muy fuertes», confesaba la concursante canaria. Ruiz estaba completamente devastada, pero no dudó en abrir su corazón para hablar del lado más desconocido de su vida.

Aurah, un mar de lágrimas en el puente de las emociones: “Estar un año en el hospital con mi hijo es el dolor más grande que he sentido” #TierraDeNadie13 https://t.co/DHwsRk0Czn — Supervivientes (@Supervivientes) June 5, 2024

«Es el dolor más grande que he sentido en mi vida», afirmó. «No saber si mi hijo saldría de una operación u otra, o no saber si volvería a verle…», agregó. Su hijo nació con una enfermedad rara, por lo que, desde que vino al mundo, pasó sus días en el hospital.

«Ser madre es el mejor regalo del mundo», señaló. Pues, a pesar de haber vivido momentos muy duros, los volvería a vivir por el bienestar de su pequeño. «Tener a mi hijo es lo más especial de mi vida y no lo voy a cambiar aunque haya sido durísimo y no lo voy a cambiar porque va a ser lo mejor siempre», comentó.

Pero, Aurah siempre se ha sincerado con muchos aspectos de su vida. De hecho, durante las últimas horas, sorprendió a sus compañeros de reality al confesar que había tenido un sueño erótico durante su estancia en Honduras. Una confesión que dio pie a una divertida conversación entre los supervivientes.

Aurah Ruiz habla de los sueños que ha tenido en la isla

Todo comenzó cuando Marieta, ex participante de La isla de las tentaciones, le contó a sus compañeros que había soñado que abrazaba a su madre. «Era tan real que la he tocado», señaló. Al escucharla, Rubén Torres bromeó haciéndole saber que era a él a quien había abrazado.

Pero, el sueño de Marieta fue tan real que acabó despertándose un poco confundida. Gorka, por su parte, confesó que sus sueños siempre se basan en lo mismo: comida. «He vuelto a soñar con comida», admitió entre risas. Pues, son tantas las penurias que están pasando que hasta en sueños ansían con comer.

Aurah Ruiz confiesa los sueños más íntimos que ha tenido en Honduras: «He tenido un orgasmo» 💥 #SVÚltimaHora https://t.co/cWoFmLLxfY — Supervivientes (@Supervivientes) June 5, 2024

Una experiencia con la que Rubén Torres se sintió muy identificado. «Yo sueño con todo lo que me da placer. La comida y los orgasmos. Las dos cosas», dijo Aurah, respecto a lo que piensa su subconsciente. «He tenido varios sueños húmedos. Y he llegado al final», aclaró al ver la curiosidad en los ojos de sus compañeros.

Marieta bromeaba y dijo que, entre su abrazo y el orgasmo de Aurah, ambas habían hecho cosas. Fue entonces cuando Gorka lanzó la gran pregunta. «¿Cuántos de vosotros habéis tenido un orgasmo aquí soñando?», cuestionó el vasco. Ante ello, Marieta y Gorka confesaban haber tenido un sueño subido de tono. Sin embargo, ambos coincidieron en que no habían trascendido los límites. Pero, la canaria no tuvo reparos en admitir que lo había soñado completo.