Aurah Ruiz y Ángel Cristo Jr protagonizan una tensa discusión: «No quiero saber nada de él»

El pasado domingo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes: Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Entre otras cuestiones la organización del reality se propuso algo muy concreto: que Aurah Ruiz y Ángel Cristo Jr pudieran solucionar todas y cada una de sus diferencias en el ‘Puente de la Discordia’.

Al fin y al cabo, tras varias semanas en los Cayos Cochinos de Honduras, los dos habían empezado a congeniar como compañeros de equipo. Pero hace tan solo unos días todo cambió de forma radical, ya que decidieron romper por completo su amistad, y lo hicieron lanzándose numerosos reproches.

No fue una situación fácil para ninguno de los dos ya que, en el primer escalón del ‘Puente de la Discordia’, ya comenzó una gran pelea entre los concursantes de Supervivientes 2024. «Quiero que admitas que intentaste hacer las paces conmigo solo para la nominación de Arkano», espetó la canaria a su compañero de edición.

«¿Tú crees que me importa lo que una persona como tú piense de mí?», cuestionó el hijo de Bárbara Rey. Lejos de que todo quede ahí, no tardó en aprovechar la ocasión que se le presentó para acusar a Aurah Ruiz de querer pactar una nominación contra Arkano. Algo que ella cumplió pero que, finalmente, Ángel Cristo Jr no.

Aurah Ruiz decide abandonar el puente ante la actitud de Ángel ❌❌❌ 🏝 #ConexiónHonduras11

Por si fuera poco, el hijo de Bárbara Rey no tardó en atacar a su compañera de edición de forma personal: «Eres una individualista, producto de la televisión y redes sociales». Como no podía ser de otra manera, ella no tardó en defenderse de sus hirientes palabras: «Yo no soy famosa por mi familia, no eres nadie más que por tu madre».

Al ser conscientes de cómo se hablaban, la audiencia de Supervivientes 2024 tuvo clara una cuestión: a pesar del esfuerzo de la organización, los concursantes no iban a hacer las paces. Sus diferencias eran demasiado grandes como para que esto fuese una realidad. Algo que quedó claro cuando los dos decidieron darse media vuelta en el ‘Puente de la Discordia’: «No quiero saber nada de él», dejó claro la canaria, mientras que Ángel Cristo Jr fue más allá: «Hemos terminado, no tiene sentido nada».

Aurah Ruiz, de nuevo nominada en Supervivientes 2024

Cada vez quedan menos concursantes en el reality por lo que las nominaciones se complican. El pasado jueves, tras un empate a puntos entre Aurah Ruiz y Arkano, Gorka ejerció su papel de líder. Es entonces cuando decidió que la canaria se convirtiese en la nominada del grupo.

Sin duda, estamos ante una de las concursantes que más se ha enfrentado a la decisión del público pero siempre ha sabido salir airosa de la situación. En esta ocasión, Aurah Ruiz se enfrenta con Blanca Manchón, Marieta y Pedro García Aguado. ¿Quién será el primer salvado de la semana el próximo martes?