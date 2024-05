Hace tan solo unos días, Supervivientes está en el ojo del huracán. Y todo tras haber salido a la luz el incidente que Arantxa del Sol y Ángel Cristo Jr protagonizaron en una lancha. Un suceso que ocurrió fuera de cámaras y del que no se habían dado muchos detalles. Pero, ahora, Kiko Matamoros ha contado toda la verdad en Ni que fuéramos, el programa que se emite en el Canal Quickie.

Hasta el momento, la única información que se tenía al respecto era la que ofreció Arantxa del Sol en una de las galas de Supervivientes tras haber sido expulsada: «Lo que pasó en la lancha es que yo le insulté. Le dije los mismos adjetivos que había utilizado él, como ‘ladilla’, ‘parásito’, y le dije cosas fuertes, la verdad, después de recibir toda la información».

Por si fuera poco, la ex concursante del reality fue más allá: «Y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: ‘¡Ya vale!’». A pesar de todo, parece que la situación ha sido mucho más grave de lo que se ha dicho en un primer momento. Ha sido Kiko Matamoros quien ha arrojado mucha más luz sobre este asunto, y lo ha hecho en el programa Ni que fuéramos. Según él, la dirección del programa decidió ocultar esta agresión con el objetivo de que no saliera a la luz.

«Al final, por mucho que se haya intentado tapar, existió una agresión por parte de Arantxa del Sol sobre Ángel Cristo. Pero no se ha contado ni los motivos ni cómo actuó el programa, la productora ni el carácter de la agresión, que fue infinitamente más grave de lo que se ha contado», comenzó diciendo el colaborador de Ni que fuéramos.

«La realidad es que Arantxa le asestó tres soberanos puñetazos a Ángel Cristo. Venían de una prueba, iban hacia la playa y como Arantxa es consciente de que Ángel ha contado a gran parte de sus compañeros que Finito de Córdoba había tenido un acercamiento con la que es la pareja de Ángel… Arantxa, en la discusión, no puede reprimirse y le asesta tres puñetazos», continuó explicando Kiko Matamoros.

Lejos de que todo quede ahí, el tertuliano fue más allá: «Una vez que llegan ahí, hablan con los demás y (Ángel) dice que quiere dar a conocer a la audiencia lo que ha sucedido. La organización entra en pánico porque había planes para Arantxa una vez del concurso y así se lo habían vendido. Porque aunque es la primera que anuncian, es la última que cierran… y la cierran con la promesa de que va a volver a la cadena de enfrente (Mediaset) a presentar un programa».

Que sepáis que KIKO MATAMOROS está obligando a la producción de CUARZO de que hagan a Ángel Cristo GANADOR para que tenga la boca cerrada. Si teníais alguna duda ÁNGEL es el verdadero protegido de la producción. Fin #NiQueFuéramos17M pic.twitter.com/AzhSisrESP — COMENTO TV 📺💫 #Kikovivientes (@comentemostele) May 17, 2024

«Si verdaderamente la quieres porque va a presentar un programa, lo que no puede trascender es que esta señora ha agredido a un compañero en una barca», añadió el padre de Laura Matamoros. «Ángel Cristo es evacuado en una barca del concurso, se pierde durante tres horas y se le convida a que olvide lo sucedido, a que no lo mencione y a que actúe de esa forma. Ángel Cristo se ve forzado a silenciarlo y se ve forzado a callar bajo amenazas», expresó.

«Una vez es devuelto a la isla con sus compañeros, se retira de la playa a Kiko Jiménez, al que se le lleva a un punto donde se le reúne con el director del programa, quien le da las consignas para que le ayude a transmitir al resto de los compañeros el deseo de la dirección y a que se sofoque el interés de Ángel para que esto se haga público», expresó y añadió: «Así es como funcionáis, así que no me extraña cómo me habéis querido ensuciar esta tarde como persona (…) Si queréis ir a la guerra personal, tengo para todos».