Arantxa del Sol reconoce que perdió los papeles con Ángel Cristo Jr. en la famosa lancha: «Le di una colleja»

La audiencia de Supervivientes 2024 está viviendo una edición en la que muchas de las polémicas que están dando más que hablar pasan, casualmente, sin que las cámaras las capten. Precisamente eso es lo que ha pasado con lo sucedido entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo Jr., que vivieron un incidente que ha salido por fin a la luz después de que el hijo de Bárbara Rey retase a su ex compañera de programa a contarlo.

La bomba saltaba al final de la gala del pasado jueves 9 de mayo al filo de las 2 de la madrugada, momento en el que gran parte de la audiencia ya había desconectado. Fue ahí cuando dejó de hablar de las nominaciones y habló de otro tema completamente distinto, recordando un incidente ocurrido cuando la mujer de Finito de Córdoba todavía estaba en Honduras.

«No tiene nada que ver, pero mis valores son el honor, el valor, la lealtad. ¿Cuáles son los tuyos, Arantxa? Cuenta lo que pasó en la lancha», dijo con una de sus habituales rimas. Jorge Javier Vázquez y todo el plató se quedaron con la intriga, ya que nadie en ese momento sabía de lo que estaba hablando y pese a ser preguntado, Ángel no quiso aclarar nada.

🔥Mensaje de Ángel para Arantxa ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Supervivientes/ Jorge Javier no le ha preguntado a Arantxa en directo por esto? Todo muy raro. #SVGala10 pic.twitter.com/7ch0WPSl1H — Barbie B (@Darkname300) May 9, 2024

La dirección del programa decidió dejar este misterio en lo más alto para tener un nuevo reclamo en el debate de este domingo, momento en el que Arantxa ha podido explicarse. Lejos de ser una simple anécdota, ha desvelado una agresión que hasta ahora se había ocultado por parte del programa y de la que solo los concursantes y el equipo conocían.

Arantxa del Sol desvela lo que ocurrió en la lancha de Supervivientes

Después de ser aliados durante las primeras semanas, Arantxa recibió información por parte de sus compañeros acerca de las críticas que Ángel le iba lanzando a sus espaldas, por lo que en su reencuentro la relación cambió por completo. De amor al odio hay un paso, y eso es lo que pasó entre los dos, tanto que llegó a producirse una agresión física.

ARANTXA DEL SOL HABLA DE LO QUE PASÓ EN LA LANCHA CON ÁNGEL CRISTO 💣💣💣💥💥💥 🏝 #ConexiónHonduras10

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/tiqNtK128T — Supervivientes (@Supervivientes) May 12, 2024

«Yo le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él como ladilla, parásito, le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: ‘ya te vale’. Yo estaba muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando, la más fuerte lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido», admitido con Sandra Barneda.

Esta reacción está provocada después de que Ángel Cristo Jr. fuese contando -aunque de eso tampoco haya imágenes- detalles sobre la relación entre Ana Herminia (su pareja) con Finito de Córdoba. Esta información fue la que provocó el cambio de actitud repentino de Arantxa, destapando que de ello habló con Miri, Marieta y Blanca, siendo la deportista la que le avisó de lo que se estaba diciendo sobre su marido y que estaba deslizando incluso que podría haber una infidelidad.

La ex concursante de Supervivientes sigue muy enfadada y piensa que todo es una treta de Ángel y Ana para tener más protagonismo y minutos en las galas. «Yo nunca jamás he desconfiado de mi marido, pero me parece que lo tenían ya tramado y que nos han utilizado», ha dejado claro.

Ampliación sobre lo ocurrido en la lancha: Ángel Cristo en ningún momento se sintió agredido y dijo que de ninguna manera quería tomar medidas contra Arantxa 🏝 #ConexiónHonduras10

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/uzhU1WXJle — Supervivientes (@Supervivientes) May 12, 2024

Aunque no haya imágenes, la dirección del programa se enteró de lo ocurrido y decidió hablar con los protagonistas para aclararlo. «La organización tuvo conciencia de lo que había ocurrido, en ese momento no había cámaras, es cuando terminó una gala», ha tenido que explicar Barneda.

Pese a que se sabe que hubo una agresión, y que en otras ocasiones se han tomado medidas contra el agresor, en este caso se decidió no hacer nada contra Arantxa del Sol y ocultarlo a la audiencia. «Se valoró este episodio, preguntó tanto a Ángel Cristo como a Arantxa, se le preguntó a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar algún tipo de medidas contra ti y él dijo que no», ha terminado explicando la presentadora.