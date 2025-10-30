El Hormiguero y La Revuelta siguen protagonizando el duelo televisivo más importante e interesante de las últimas temporadas, aunque en los últimos días hay un claro ganador. En una noche marcada por el recuerdo a las víctimas de la DANA, ambos presentadores aprovecharon su altavoz para recordar la tragedia y mandar mensajes, cada uno a su manera, por lo sucedido hace un año y por lo ocurrido en el funeral de Estado que tuvo lugar en Valencia. Así quedan las audiencias de ayer, miércoles 29 de octubre de 2025.

Pablo Motos y los suyos siguen de fiesta en la semana de celebración de su programa 3.000 y vuelve a ganar a su rival en la franja del access prime time sin lugar a dudas. El Hormiguero marca un gran 17 % y 2.123.000 espectadores gracias a Arturo Valls y a la visita de Christopher Lloyd, el mítico Doc. Brown de Regreso al futuro. Por su parte, La Revuelta sube algunas décimas, pero se queda cuatro puntos de distancia y sin opciones de plantar cara. Pese a la nueva estrategia de anunciar a sus invitados, el show de La 1 no consigue enganchar más adeptos y se conforma con un 13 % y 1.588.000 espectadores gracias a la visita de Manolo García.

La lucha por el tercer puesto se ajusta y Telecinco ve como el resto de cadenas se acercan cada vez más, esperando que la llegada la próxima semana de La Isla de las Tentaciones suba sus datos en una franja en la que sufre especialmente. Como ya hemos dicho en días anteriores, con la llegada del frío y las lluvias, muchos programas irán marcando récords de temporada, como ha pasado con Cifras y Letras y El Intermedio.

‘Supervivientes All Stars: Última hora’: 8,5 % y 1.018.000

‘El Intermedio’: 7,7 % y 966.000

‘First Dates’: 7,6 % y 929.000

‘Cifras y letras’: 6,9 % y 897.000

Audiencias de la segunda parte de la noche, sin ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’

Arturo Valls ha vuelto con enorme éxito al prime time de Antena 3, pasando del millón de espectadores gracias a la segunda temporada de El 1%, concurso que ya funcionó la temporada pasada con buenos datos. Por contra, la serie Sin Gluten se despedía de La 1 después de cuatro semanas en las que se han emitido dos capítulos cada miércoles y lo hace perdiendo más de siete puntos después de estrenarse con un enorme 17 %. Pese a liderar hasta la semana pasada, el desgaste ha sido brutal en apenas unas semanas.

‘El 1%’ (estreno): 16 % y 1.185.000

‘Sin gluten’ (último episodio): 9,6 % y 676.000

‘La Agencia’: 8 % y 592.000

‘El Objetivo: Especial aniversario de la DANA’: 5,4 % y 402.000

‘Callejeros’: ‘DANA, un año después’: 4,4 % y 300.00

El mal tiempo y la actualidad informativa ha provocado que más ciudadanos hayan estado este miércoles frente a la televisión, provocando más récords de temporada en audiencias. Por la mañana destacaba Aruser@s, que lograba máximo de cuota de la temporada con 17, 6 % y 403.000 espectadores.

En la tarde, Malas Lenguas aprovechaba la gran audiencia de la emisión del homenaje a las víctimas de la DANA para lograr un 13,7 % y 1.264.000 espectadores, dato anómalo, pero que le sirve para lograr su récord de espectadores y cuota.

Fuera de la actualidad informativa de la tarde, Pasapalabra también se apuntaba a la fiesta de los máximos y lo hacía marcado récord de temporada en número de espectadores con 20,5 % y 2.215.000. Este dato lo consigue gracias, en parte, a la emoción por el posible bote de Rosa Rodríguez o Manu Pascual.