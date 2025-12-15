Fabrismo puro

Recientemente IB3 tuvo un acierto al programar un diálogo al cumplirse el aniversario, 50 años ya, de la obra de Carme Riera, Te deix, amor, la mar com a penyora, en el que la autora mantuvo una conversación sobre aspectos de su contenido con Marga Prohens, a la sazón presidenta de Baleares, que independientemente de su condición política, resultó interesante e ilustrativa.

Curiosamente Carme Riera, mallorquina que cuando reside en Mallorca habla el mallorquín, y también Prohens se expresaron con naturalidad digamos que, si nos es permitido el atrevimiento, en este dialecto.

Lo único discordante de esta reunión literaria fue la presentadora, que con unas ínfulas absolutamente puristas y a punto de desmayo en el empeño, se expresó en un catalán con tal pureza fabrista, y como tal barcelonesa, que tal perecía que se lo estuviera dictando la Acadèmia de la Llengua Catalana. Y así, frente a la naturalidad de las dos dialogantes, rozó el ridículo. Es lo que pasa cuando una se equivoca de lugar y de papel. Claro está que en general IB3 utiliza en sus programas el catalán normalizado y excepto unos pocos espacios que se dan en mallorquín y según el habla de cada personaje, sea de Lloseta o Felanitx, por señalar dos lugares distintos y de fonética diferenciada. Pero, claro, ir a sembrar pésols, chícheros, chichols o estrigassons, para que se vea la riqueza de nuestra lengua no normalizada, o hacer quartos embatumats, normalizar todo esto les resultaría imposible.

MARTES: TOMADURA DE PELO. El Gobierno central y los consells insulares firmaron en el año 2007 un convenio de carreteras. Y después de algunas modificaciones, el 14 de diciembre del 2021, se acordó liquidar la parte que se había ejecutado hasta el 2 de octubre del 2020 y quedó un importe de 228,5 millones de euros pendiente de abonar. Pero hete aquí la tomadura de pelo, en marzo de 2023, el Gobierno central alegó que estas inversiones tenían que ir a cargo del factor de insularidad del régimen especial de las Baleares.

Obsérvese sin embargo que el factor de insularidad sirve para financiar inversiones públicas nuevas, pero nunca para incluir las cantidades pendientes de los convenios de carreteras. Y así las cosas, el Consell de Mallorca se ha visto en la necesidad de reclamar la firma de un nuevo convenio de carreteras, similar al rubricado con Canarias, que supondría algo más de 200 millones de euros anuales. Les hará caso o Baleares quedará nuevamente a la cola de las inversiones de fomento.

JUEVES: GRANDES IDEAS. Sabido es que Palma aspira a ser Capital Europea de la Cultura, pero para Més es una candidatura incompatible con la pérdida de elementos que conforman la memoria colectiva, es decir: la protección del patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Y de este último proponen varias cosas muy importantes como el poema La Colcada, los Tamborers de la Sala y en Figuera, un reloj, o sea, pero, sobre todo, proteger la Fira del Caragol de Sant Jordi. Y en esto no cabe manifestar ningún desacuerdo, antes al contrario. Porque la Fira del Caragol no es que sólo merezca el título de patrimonio inmaterial local, quia, en realidad y de ahí que Palma, su alcalde mayormente, deberían proponerla como patrimonio universal de la humanidad porque supondría elevar la ciudad hacia un futuro esplendoroso.

VIERNES: UNA PREGUNTA. Qué gana Més asociándose con Bildu en Sumar. Item más, qué gana Més como socia de Sumar apoyando a Sánchez cuando el barco se hunde y, al parecer, con todos ellos dentro. La respuesta: átenme ustedes esta mosca por el rabo.