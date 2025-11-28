Audiencias de ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ de ayer, jueves 27 de noviembre: Iker Jiménez, líder

La noche del jueves 27 de noviembre deja varios titulares gracias a las audiencias. Mientras El Hormiguero y La Revuelta mantienen su duelo en el access prime time, lo más interesante ocurre en la segunda parte de la noche, en la que los programas arrancan a partir de las 22:30 h o más allá de las 23 h. En ese momento debería ser la gala de Gran Hermano 20 la que liderase, pero en 2025 los gustos del público han cambiado mucho y la casa (ahora situada en Tres Cantos) no genera el mismo interés que en el pasado. Esas bajas audiencias, unidas a la baja de Andreu Buenafuente, han provocado que Iker Jiménez se convierta en el líder inesperado de la noche. Así quedan las audiencias de ayer, jueves 27 de noviembre.

Pablo Motos cierra semana con subida y firma un 16 % de cuota media con la visita de Dabiz Muñoz, aunque con el interés puesto en su tertulia de actualidad en el día en el que Koldo García (después de hacer su maleta con OKDIARIO) y José Luis Ábalos entrasen en prisión. La Revuelta también sube en un jueves da buenos números para todos y consigue reunir a un 13.4 % y 1.576.000 en La 1, aunque sin hacer temblar a El Hormiguero.

Ya sin La isla de las tentaciones para que le robe público, First Dates recupera sus audiencias habituales y marca máximo desde que volviese a Cuatro. Carlos Sobera y los suyos consiguen un 8.5 % 1.030.000 televidentes, reivindicándose a Telecinco para dejar claro que llevárselos de la cadena principal de Mediaset no fue buena idea. Por detrás, El Intermedio consigue un 7.8 % gracias a la actualidad informativa.

El gran perdedor del horario del access prime time es la gala de Gran Hermano en su versión Exprés, que pierde incluso contra Cifras y Letras. El reality de Jorge Javier Vázquez se convierte en la última opción de las grandes cadenas con un pírrico 5 %, mientras que el concurso culturas pasa del 6 %.

‘El Hormiguero’: Dabiz Muñoz: 16% 1.938.000

‘La Revuelta’: Eduard Fernández, Javier Cercas y Merche García: 13.4% 1.576.000

‘First dates’: 8.5 % y 1.030.000

‘El Intermedio’: 7.8% 952.000

‘Cifras y letras’: 6.4% 806.000

‘Gran Hermano: Express’: 5.4% 659.000

Las malas noticias siguen para ‘Gran Hermano’ en audiencias después

El calvario del reality no acabó ahí, ya que en la segunda parte de la noche, ya sin El Hormiguero y La Revuelta, tampoco pudo liderar. La debilidad es tan grande que Horizonte, el programa de la segunda cadena de Mediaset, le supera y se convierte en líder de audiencia del prime time.

El otro descalabro lo sufre La 1, que tras la retirada temporada de Andreu Buenafuente se hunde con una reposición de su Futuro Imperfecto. Tampoco lo aprovecha un nuevo capítulo de La Encrucijada, la larguísima serie de Antena 3 que sigue sin despuntar en las noches de los jueves. Por su parte, laSexta aprovecha la salida a la venta de las memorias del rey emérito y su entrevista en la televisión francesa para recuperar el documental Los Borbones, una familia real, que ya fue estrenado hace tres años en atresplayer, pero consigue datos muy buenos para el segundo canal de Atresmedia, que buena falta le hacen en las noches.