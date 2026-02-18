Audiencias de ayer, martes 17 de febrero, de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’

Después de que el lunes tuviese datos especialmente bajos en muchos programas por la influencia del fútbol, el deporte ha sido de nuevo el protagonista este martes, dejando datos más bajos de lo normal para El Hormiguero, La Revuelta y First Dates. Es por eso que, pese a los malos números, las alarmas no están sonando en las diferentes cadenas de televisión tras lo vivido en los últimos días. Horizonte, en Cuatro, sigue brillando en el access prime time, mientras que En tierra lejana, la nueva serie turca de Antena 3, confirma su buena llegada a las noches de los lunes y los martes. Así quedan las audiencias de ayer, martes 17 de febrero de 2026.

Si el lunes fue el partido del F. C. Barcelona el que hizo que las audiencias de la noche cambiasen, el martes el culpable ha sido el Real Madrid. El encuentro de los blancos contra el Benfica consigue un gran 9.4 % de cuota y 1.193.000 espectadores en Movistar Plus+, finalizando pasadas las 23 h. Tanto fútbol (la semana pasada hubo partido de Copa del Rey) ha provocado que El Hormiguero baje este martes a un 12.8 % y 1.613.000 espectadores, datos que le dejan ser líder, pero lejos de superar el 14 %, como suele hacer habitualmente. Eso sí, de las ofertas de su franja horaria es el que mejor aguanta el tipo ante el deporte.

Peor le sienta la Champions a La Revuelta (10.4 % y 1.312.000), que, aunque crece, no recupera sus datos por encima del 11 % y el 12 % en los que se mueve habitualmente. Eso sí, consigue marcar distancias con First Dates, que el lunes se quedó a unas décimas de robarle el segundo puesto de la noche. Con la incidencia del fútbol, Sobera y los suyos se conforman con un 8 % y 1.004.000 espectadores, perdiendo más de un punto respecto al lunes.

Iker Jiménez también nota con su Horizonte el efecto Champions, aunque pierde apenas cuatro décimas, con un 6.8 % y 866.000 espectadores de media durante toda su emisión. El Intermedio sigue perdiendo en su lucha contra Cuatro y firma un 6.4 % y 825.000 espectadores en laSexta, una subida que no le sirve para vencer a Jiménez y Carmen Porter, que vuelven a demostrar que su salto a la franja del access es un acierto.

‘En tierra lejana’ sigue fuerte en Antena 3

La serie otomana, que se estrenó el domingo y ya ha ocupado la noche del lunes, firma este martes un buen 12.8 % y 1.017.000 espectadores de media, calcando casi el número de espectadores de sus dos primeros episodios. Estos datos le sirven para liderar otra vez el prime time, como hizo el lunes. The Floor, que saltaba de los miércoles a los martes, estrena día con un 10.8 % y 866.000 televidentes, pero no puede recuperar el liderato.

Mal martes para Jesús Calleja, que a su accidente se une que Universo Calleja marca mínimo de temporada en Telecinco con un 8.1 % y 566.000 espectadores, dejando claro el mal momento que vive. En Cuatro, Código 10 (7.6 % y 456.000) sigue venciendo a Apatrullando (4 % y 353.000), su rival en laSexta.

‘Pasapalabra’ vive su peor tarde en mucho tiempo

Aunque se trata de algo normal tras la salida de Rosa y Manu como concursantes, el concurso de Roberto Leal marca mínimo de temporada, mínimo del año y su peor dato en mucho tiempo con un 16.7 % y 1.720.000 espectadores de media. Es de esperar que, con el paso del tiempo, cuando el bote suba y haya dos concursantes que se mantengan en el tiempo, el programa volverá a superar el 20 % de cuota con facilidad, como hasta ahora.

Esa baja la está sabiendo aprovechar ¡Allá tú! (8.9 % y 906.000), que sigue intentando acercarse al doble dígito después de semanas estancado en el 7 %. Juanra Bonet está consiguiendo los mejores datos de esa franja maldita en Telecinco en mucho tiempo, algo que no se conseguía desde que Los mozos de Arousa causaban sensación en Reacción en cadena o desde tiempos de Sálvame Banana y Ya son las ocho.