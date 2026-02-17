Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, lunes 16 de febrero

Después de que la semana pasada David Broncano y su equipo se marchasen de vacaciones obligadas por los partidos de las semifinales de la Copa del Rey, El Hormiguero y La Revuelta han vuelto a medirse en una noche muy extraña en el access prime time, que ha dado datos especialmente bajos para las grandes cadenas. Por otro lado, Antena 3 ha estrenado su nueva serie turca, que sustituirá a Renacer, en la noche del lunes, poniendo en aprietos el liderato de Casados a primera vista, que hasta ahora era la sorpresa del año en Telecinco. Así quedan las audiencias de ayer, lunes 16 de febrero de 2026.

El Hormiguero lidera gracias a la visita del actor Hovik Keuchkerian, pero lo hace con un 12.1 % y 1.579.000 espectadores de media, su dato más bajo del año y de la temporada. Lo más preocupante es que este lunes no había fútbol y otros eventos que se llevasen el protagonismo. Esta bajada de Motos no ha servido para que Broncano la aproveche, ya que él también cae en audiencia, quedándose con un extraño 9.8 % y 1.283.000 espectadores de media.

Esta noche de bajadas la aprovecha First Dates (9.1 % y 1.172.000), que por apenas siete décimas no puede robar al show de TVE la segunda posición de la primera franja de la noche. El que no baja es Iker Jiménez, que un día más confirma el buen momento que vive en su salto al access prime time con su Horizonte (7.2 % y 931.000). El Intermedio (6 % y 787.000), por su parte, sigue hundido en laSexta y vuelve a perder contra su competidor de Cuatro.

‘En tierra lejana’ llega fuerte a su primer lunes en Antena 3

La apuesta de la cadena de Atresmedia por las series turcas le sigue dando buenos resultados y, antes del final de Renacer, ya ha estrenado En tierra lejana, que heredará las noches de los lunes y los martes. Tras su buen estreno en la noche del domingo, en su primera noche en su día habitual de emisión, consigue un gran 12.8 % de cuota y 1.041.000 espectadores, manteniendo a casi los mismos espectadores que vieron su estreno el domingo.

Esta llegada ha sido un inconveniente para Casados a primera vista, que en sus cuatro primeras semanas de emisión ha liderado sin problemas. En su dato global logra un 13 %, pero en el horario de estricta coincidencia con la nueva serie turca pierde con claridad, aunque eso no le hace dejar de ser una de las mejores opciones para Telecinco.

En estricta coincidencia, En tierra lejana logra un 12.8 % y 1.041.000; mientras que Casados a primera vista se queda con un 11.2 % y 914.000 espectadores. Una vez terminado el capítulo, el programa de matrimonios a ciegas sube y recupera el liderato.

La tercera posición de la noche es para DecoMasters (9.9 % y 629.000), que sube más de un punto tras el desastre de la semana pasada, aunque por el momento sigue siendo un lastre para La 1, si pretende robar el liderato a Antena 3 como cadena más vista del mes.

En las segundas cadenas, las audiencias del prime time (tardío como siempre) quedan así:

La película Milla 22, en laSexta (5.5 % y 433.000)

Proyecto Sistiaga, en Cuatro (4.1 % y 337.000)

En la tarde, Telecinco vuelve a respirar un poco gracias a un nuevo dato esperanzador de Allá tú, que vuelve a superar el 9 % de audiencia en uno de los días más flojos de Pasapalabra (18.4 % y 1.951.000). Mientras Roberto Leal busca a dos nuevos concursantes que enganchen a la audiencia, Telecinco debe aprovechar para ganar adeptos.