El pasado martes 23 de enero, GH DÚO 2 regresó a al prime time de Telecinco y lo hizo de la mano de su cuarta gala. El evento televisivo, presentado por Ion Aramendi, mostró a la audiencia el nombre de dos de los concursantes salvados de la semana. Una montaña rusa de emociones donde también se pudo vivir la gran sorpresa que le hicieron a Asraf Beno.

El marido de Isa Pantoja se ha convertido en uno de los fichajes estrella de la temporada, de eso no cabe duda. Por ello, y como es común en el reality, el concursante tuvo una sorpresa muy especial con motivo de la celebración de su 28 cumpleaños. ¿Cuál fue el detalle del equipo? ¡Conectó en directo con la hija de la tonadillera!

Asraf Beno no ha dudado en ningún momento en admitir lo mucho que ama y extraña a Isa Pantoja. Por ello, cuando la joven apareció en pantalla para hablar con él, las lágrimas no faltaron. «Estás guapísima», le dijo a su mujer. Una situación que tuvo lugar mientras ella le explicaba que todo fuera iba bien y que lo veía siempre en el canal de 24 horas.

El concursante, a pesar de que solo han pasado 12 días desde que entró en GH DÚO, no dudó en confesarle las ganas que tenía de estar con ella y abrazarla. Pero, el gran momento llegó justo antes de finalizar la conexión. Pues, sin previo aviso, Beno quiso resolver una gran duda que le llevaba rondando por la cabeza durante toda su estancia en Guadalix de la Sierra.

El posible embarazo de Isa Pantoja

Hace tan solo unos días, Asraf Beno e Isa Pantoja celebraban su quinto aniversario juntos como pareja. Un día muy señalado para ellos que llega a pocos meses de haber contraído matrimonio. Asimismo, a las emociones hay que sumar que el joven admitió que ambos se encuentran en proceso de tener su primer hijo en común, una información que hizo saltar todas las alarmas.

Sin embargo, y aunque el concursante ha confesado que desearía con todo su corazón que su sueño de ser padre se cumpliese pronto, no ha habido suerte. «Es que tenía una duda», comenzó dejando caer el tema. Un momento donde no quiso ser muy explícito al hablar del embarazo, pero donde sus gestos y nerviosismo lo delataron.

«No», zanjó Isa Pantoja. Unas palabras con las que le dejaba claro que no se encontraba embarazada. «Pero no te preocupes, que tenemos mucho tiempo y tendrá que ser cuando vuelvas», le dijo con humor con el objetivo de animarlo. Cuando finalizó la llamada, Asraf Beno se sinceró con Ion Aramendi. «Estoy más tranquilo por saber si sí o si no, porque sabía que cabía esa posibilidad», explicó. «Este año lo intentaremos a tope», dijo decidido.