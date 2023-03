Así son Alma y Manuel Cortés, los polémicos hijos de Raquel Bollo: edad, hijos y sus peleas en televisión

Todos sabemos que los hijos de Raquel Bollo son concursantes de Supervivientes 2023, ¿pero cómo son detrás de las cámaras? Manuel y Alma Cortés siempre han intentado mantenerse lejos de los focos, por eso ha sorprendido tanto que den el salto a la televisión. Él tiene 28 años y ella 23. Es cierto que han hecho pequeñas colaboraciones, pero han marcado las distancias porque no querían convertirse en personajes públicos. Especialmente Manuel, que trabaja de cantante y se niega a hablar de su vida privada.

Manuel Cortés visitó el plató de Déjate Querer antes de marcharse a Honduras, pero no era la primera vez que pisaba un plató de Telecinco. Ha concedido otras entrevistas, incluso ha participado en Levantaté All Stars. La diferencia es que este último espacio estaba dedicado al mundo de la música y ahora tendrá que exponerse desde un punto de vista más personal. Lo hará de la mano de su hermana Alma, quien también rechazó ser famosa en su momento.

Manuel y Alma Cortés son padres

Alba ha tenido muchas oportunidades para ganar dinero en los programas del corazón, pero supuestamente no quería ser un rostro popular. Después se dio cuenta de que tenía talento y empezó a trabajar en las redes sociales. Poco a poco se ha convertido en una gran influencer, empleo que compagina con sus estudios universitarios. Quiere ser abogada e invierte mucho tiempo en este objetivo. También está muy pendiente del desarrollo de Jimena, su primera hija.

Manuel no se queda atrás y también es padre de una niña preciosa. Se llama Junquera y nació en julio de 2020. Estaba tan orgulloso que vendió una exclusiva a Diez Minutos para presentarla en sociedad. Sin embargo, no ha vuelto a posar con la pequeña porque siempre ha mantenido las distancias con la prensa del corazón. Su objetivo era que el público hablase de su talento en los escenarios y no de su vida musical.

Los supervivientes tienen otro hermano más

Raquel Bollo tuvo dos hijos con Chiquetete, Alma y Manuel, pero después tuvo otra pareja estable y trajo otro niño más al mundo. Se llama Samuel y es menor de edad, por eso apenas hay fotos suyas publicadas. Tampoco se saben demasiados datos, simplemente que es un niño muy feliz y que tiene una relación maravillosa con sus hermanos. Raquel ha hablado de él en alguna ocasión, pero muy puntualmente, porque quiere proteger su anonimato.

Manuel Cortés tuvo una enfermedad

La vida de Manuel no ha sido fácil. Es mayor que Alma y se enteró de todo lo que pasó en el matrimonio de sus padres. El destino quiso que él también eligiera a una pareja complicada. Se llamaba Aguasantas y fue su primera novia formal. Estaba muy integrada en la familia, hasta el punto que Raquel Bollo le dio trabajo en una de sus tiendas. Sin embargo, de un momento a otro se enfadaron y Aguasantas se paseó por muchos platós dejando al cantante en mal lugar. La joven tuvo muchas peleas con su suegra.

El sevillano nunca a entrado a confirmar ni a desmentir ninguno de los rumores que lanzó su novia. En 2021, un año después de ser padre, volvió a convertirse en noticia por un motivo serio: tuvo un problema de salud. Sufrió una peritonitis y le operaron de urgencia. Pasados unos meses, cuando pensaba que todo estaba bien, volvió a ingresar en el hospital. En esa ocasión tuvo una neuralgia del trigémino, un trastorno nervioso que provoca un fuerte dolor facial.