El regreso de Terelu Campos a España ha estado marcada por grandes momentos en el plató de Supervivientes. Tras 18 días de concurso, aunque su misión era la de conseguir dar tramas durante los primeros días en Honduras hasta que el resto de concursantes comenzarán sus propias polémicas e historias, decidió abandonar. Con el objetivo cumplido, la malagueña se ha podido sentar en el plató y reencontrarse con sus seres queridos, pero especialmente emocionante ha sido su encuentro con Alejandra Rubio, su hija, de la que se ha separado tras sólo unos meses de que la convirtiese en abuela.

Recién llegada al plató, Jorge Javier Vázquez le preguntaba si había echado de menos a alguien (esperando que dijese a su hija y a su nieto), pero ella no se cortó al contestar que en realidad no había echado en falta «a nadie». «Yo no soy así, tú lo sabes. Yo no sé si hubiera estado tres meses ahí si me hubiera pasado…», le ha dicho, demostrando que siguen teniendo una gran complicidad después de casi 15 años (con idas y venidas) trabajando en el universo Sálvame. Pese a todo, el presentador le avisaba de que podría llegar alguien especial para ella, momento en el que Alejandra entró en el camerino en el que se encontraban. «¡Qué guapa!», le decía la malagueña a su pequeña, demostrando que se alegraba mucho de verla, pese a lo dicho segundos antes. Alejandra le respondía con un bonito «estás estupenda». Tras intercambiarse piropos, la malagueña retaba a su propia hija a ir a la isla en próximas ediciones, siguiendo los pasos de su madre y su tía: «A ver si eres capaz de ir tú».

Tras los abrazos iniciales, Jorge pedía a Alejandra que hiciese una valoración del paso de su madre por los Cayos Cochinos que, aunque breve, ha sido intensa. «He visto a la persona que quería ver. Has sorprendido a todos, has tenido una actitud buenísima y no has podido hacerlo mejor. ¿Que la supervivencia no era el fuerte? Ya lo sabíamos todos. Sé que te has quedado con ganas de pescar y has sido muy graciosa, como eres tú. Aquí has demostrado cómo eres y estoy muy contenta», le ha dicho mirándole a los ojos.

Alejandra no ha perdido la oportunidad de dar un palito a su tía Carmen y ha destacado que le ha gustado más el paso de su madre por el programa, ya que ella no ha protagonizado tantos momentos incómodos. «Mi madre es como muy correcta… mi madre ha sacado el carácter de casa y por eso ha dado otra imagen», asegura.

Terelu Campos ha querido comprobar que estaba todo bien, aunque no ha mencionado a su yerno Carlo ni a su nieto, por eso ha preguntado si todo estaba bien «por casa». Alejandra la ha tranquilizado con un escueto «sí, genial», además de dejarle claro que el pequeño había cambiado mucho en los últimos días.

Terelu no se tomará unos días de descanso tras su aventura, ya que este mismo viernes volverá al programa De viernes para contar cómo ha sido su estancia en el programa. Además, deberá seguir preparándose para su debut como actriz en el teatro, para el que queda apenas un mes, puesto que se producirá el próximo 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid, donde se la podrá ver por primera vez en la obra Santa Lola.