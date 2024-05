Arkano confiesa la razón por la que ha activado el protocolo de abandono en ‘Supervivientes 2024’

Arkano está viviendo días muy complicados en Supervivientes. El rapero sorprendió el pasado domingo, durante Supervivientes: Conexión Honduras, al activar el protocolo de abandono. El rapero, no pudo contenerse más y se derrumbó por completo durante el programa.

Los más de 80 días de supervivencia y penurias en Honduras ya le han pasado factura. Por lo que, sin soportarlo más, se ha roto en directo. «Ya está. Esto es tiempo perdido y no vuelve. Me sabe mal estar así porque se preocupa mi familia, pero que no pasa nada (…) quiero hablar con el programa y que me digan cuánto tengo que pagar. No quiero estar aquí, esto es un infierno», dijo el concursante.

La situación ha superado por completo a Arkano y no se ha ocultado por ello. de hecho, confesó que estaba decidido a pagar cualquier multa que le pusiese la organización por abandonar el reality antes de tiempo. Sin embargo, lo que nunca se imaginó el artista de 30 años fue que su madre, quien le tiene pánico a los aviones, viajaría hasta la isla para verlo.

Completamente emocionado por reencontrarse con ella, el rapero no dudó en confesar lo que sentía. «Me voy, me voy. Nos vamos juntos. Lo que me faltaba era que vinieras tú», le dijo a ella. De esta manera, el concursante le ha contado que se siente muy sobrepasado porque sus compañeros de reality están siempre discutiendo, algo que no le gusta nada y le agobia.

Inédito | Arkano recibe la visita de su madre y reflexiona sobre su posible abandono: “Estoy mal, nos vamos juntos” https://t.co/Pewe6nGtB3 — Supervivientes (@Supervivientes) May 22, 2024

Arkano se sincera con su madre en Supervivientes

Además, ha afirmado que le hace tener complejo de mueble, pues nunca llega a destacar en las pruebas físicas como sus compañeros. «Esto es muy duro y no tiene sentido. No estoy en mi sitio. Estos son expertos en pelearse… Si no eres el que está discutiendo, eres un mueble como dicen ellos. En las pruebas físicas no soy el que más destaca», señala.

La madre de Arkano, siempre atenta a su hijo, le dio un consejo. «Lo que me da miedo es que luego, cuando llegues a casa que está todo igual y esperándote, te sientas mal. No sabes la gente cómo está contigo. Tú tienes que ser como tú eres. Eres buena persona, la sonrisa de la playa, el que media. Eres el mejor», le dijo emocionada.

«Si te quieres ir, vete, pero yo te diría que te quedases. Queda muy poco. Lo estás haciendo muy bien siendo tú mismo», agregó. Unas palabras que parecen que han calado hondo en el rapero, quien se siente mucho más calmado. De hecho, parece que la visita de su madre a Honduras, y el que se quede junto a él durante dos días, lo está ayudando a ver las cosas desde otra perspectiva.

En un principio, el concursante iba a dar su veredicto sobre si continúa o no en el concurso el pasado martes 22 de mayo. Pero, el volver a ver a su madre le ha ayudado a pensar su decisión unos días más. Por lo tanto, será esta noche, durante la gala dirigida por Jorge Javier Vázquez, cuando el artista revele su decisión.