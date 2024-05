Arkano se derrumba por completo en ‘Supervivientes 2024’ y pide abandonar: «No quiero estar aquí»

El pasado domingo 19 de mayo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes: Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. De esta manera tan concreta, observamos cómo Arkano vivió una de las peores noches desde que comenzó su andadura en el reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras.

Antes de enfrentarse a una de las pruebas de recompensa, Sandra Barneda anunció que uno de los concursantes había sufrido «un bajón impresionante». No tardó en dar a conocer que se trataba de Arkano. En una conexión en directo, el freestyler se sinceró sobre cómo se sentía: «No quiero estar aquí, no quiero».

Entre lágrimas, el concursante de Supervivientes 2024 continuó sincerándose tanto con Sandra Barneda como con Laura Madrueño: «Es tiempo perdido aquí, tiempo que no vuelve». A pesar de todo, el joven aprovechó para tranquilizar a su familia: «Me sabe mal estar así porque se preocupe mi familia. Ya está, quiero hablar con el programa».

La presentadora del debate de Supervivientes 2024 no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para tener unas emotivas palabras no solamente hacia Arkano, sino también hacia el resto de concursantes. Algo que provocó que todos acabasen entre lágrimas, como no podía ser de otra manera.

«Esto hace que este programa sea tan real como duro. Lleváis más de 70 días en estas condiciones y es de admirar», aseguró la presentadora de televisión. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «Cada día que aguantan es un mérito». Es más que evidente que las condiciones son extremas y llevan viviendo así durante varios meses.

La madre de Arkano está volando ahora mismo hacia Honduras ♥ 🏝 #ConexiónHonduras11

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/VkxDhc5IRp — Supervivientes (@Supervivientes) May 19, 2024

Fue entonces cuando Sandra Barneda quiso anunciar algo a la audiencia de Supervivientes 2024: «La madre de Arkano está cogiendo un avión para Honduras en estos momentos». El objetivo de la presentadora era claro: convencer al alicantino para que se pensase la idea de abandonar hasta el martes, para que pudiera verse las caras con su madre.

Laura Matamoros, que se encontraba en el plató de Supervivientes 2024 tras su expulsión, propuso poder hablar personalmente con Arkano para poder convencerle de que no se marche. «Tuvimos una relación muy bonita y creo que podría convencerle de que se quede», aseguró la hija de Kiko Matamoros. ¿Qué decisión tomará el alicantino? ¿Lograrán Laura o su madre hacerle cambiar de parecer? ¡Nos tocará esperar hasta el martes para conocer su respuesta!