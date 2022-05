Anuel AA lanza ‘¿Qué nos pasó?’ como nuevo single

Anuel AA ha vuelto por todo lo alto. El artista puertorriqueño ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de su nuevo single, una canción titulada ‘¿Qué nos pasó?’, que ha presentado este mismo viernes 27 de mayo.

Hace unos días el artista utilizó sus redes sociales, para anunciar el lanzamiento de dos nuevas canciones. De esta forma, confirmaba su esperado regreso a la música, después de unos meses preparando sus próximos proyectos profesionales.

De esta forma, Anuel anunció el pasado miércoles que tan solo 24 horas después, vería la luz el primer lanzamiento de la semana, una canción titulada ‘Out of my mind’, junto DaBaby, que vio la luz este jueves. Y este viernes ha presentado ‘¿Qué nos pasó?’, su nuevo single.

Recuerda que al árbol que más frutos da, es al que más piedras le tiran!!!!!!! Yailin TE AMO 😘😘😘😘

2 CANCIONES NUEVAS ESTA SEMANA!!!!!!! 👹🔫 JUEVES Y VIERNES!!!!!!!

JUEVES: OUT OF MY MIND – @DaBabyDaBaby

VIERNES: QUE NOS PASÓ? 👹😈

“ME FUI DE GIRA” 🏆🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜 pic.twitter.com/RjzDpMqR85

