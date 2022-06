Anuar Beno se pronuncia sobre Anabel Pantoja y Yulen: “Hacían de todo”

Anuar Beno, inevitablemente, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de Supervivientes 2022. No solamente ha sido partícipe de numerosos enfrentamientos con algunos de sus compañeros, sino que también ha mostrado su mejor versión en todas y cada una de las pruebas del concurso.

Aun así, la audiencia de Supervivientes 2022 quiso que Anuar Beno pusiera punto y final a este sueño hecho realidad. El pasado lunes 27 de junio, el hermano de Asraf acudió a Sálvame para dar a conocer muchos detalles de su estancia en los Cayos Cochinos de Honduras. Por si fuera poco, también se ha pronunciado sobre Anabel Pantoja y Yulen Pereira.

Debido a las diversas preguntas de los colaboradores al respecto, Anuar Beno quiso mostrarse contundente: “Que yo sepa, y que haya podido asegurar, no pasó nada en la preconvivencia, antes de llegar a la isla”. Además, añadió: “Pero en el concurso, cuando se iban las cámaras, Anabel y Yulen hacían de todo. Los veía y escuchaba jadear. Pero no bailaron ‘salsa’”, explicó.

El hermano de Asraf Beno responde a Gema López y desvela que está decepcionado en ciertas cosas con la sobrina de Isabel Pantoja #yoveosálvame

https://t.co/LniVw4j57T — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 27, 2022

Lejos de que todo quede ahí, el cuñado de Isa Pantoja quiso compartir muchos más detalles: “Sí hay pareja. Se están conociendo de una forma muy pura. Están todos los días juntos, están viendo cómo son con amigos…” Por si fuera poco, Beno fue más allá: “Al principio estaba más Anabel encima y luego Yulen”.

Eso sí, aprovechando la oportunidad que le brindaba Sálvame, el exconcursante de Supervivientes 2022 aseguró sentirse decepcionado con la sobrina de Isabel Pantoja: “El hecho de que Anabel ya hubiera hablado con él me decepcionó. ¿Me tengo que creer todo lo que me habías contado antes? Al fin y al cabo, él sí conocía a Anabel. En esa parte no me chocaba tanto, pero que Anabel dijera que no y luego me entero de que le ha escrito…”

Los colaboradores del programa de Telecinco quisieron sonsacar a Anuar Beno toda la información posible sobre la pareja. Aprovechando esta situación, el joven también quiso dar su opinión: “Para Anabel ha sido muy duro entrar en Supervivientes con la ruptura tan reciente. Ella no se esperaba que fuera a llegar a estos avances con Yulen”.