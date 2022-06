Anuar Beno, protagonista por una de las despedidas más emotivas en Palapa

La novena gala de Supervivientes 2022 nos trajo un nuevo expulsado de la Palapa. Anuar Beno fue el elegido por la audiencia para abandonar la convivencia en Pla Uva. El hermano de Asraf Beno perdió el duelo directo frente a Mariana Rodríguez y su gran amigo, Yulen Pereira. Por ello, se reunió con Marta Peñate como parásito en una estancia que, cuanto menos, promete dar mucho de lo que hablar. Al menos hasta el próximo domingo, cuando uno de los dos concursantes dirá adiós al concurso.

Anuar Beno ha sido uno de los concursantes más polémicos de esta edición de Supervivientes 2022 por sus fuertes encontronazos con algunos de sus compañeros como Kiko Matamoros, Nacho Palau o Ana Luque. Sin embargo y para todo pronóstico, a la hora de conocerse que era el nuevo expulsado, entre lágrimas comenzó a despedirse uno a uno de todos sus compañeros.

Seguidamente, entre lágrimas el concursante quiso agradecer a sus compañeros y disculparse con algunos de ellos por su comportamiento: “Qué estampa más complicada… Echo la vista atrás y con todos he compartido un momento bonito. Quiero pediros perdón, me he dado cuenta aquí que no soy tan guay y divertido como pensaba. Tengo mis taras, cosas en mí que tengo que mejorar, ¡sois unos titanes!”.

Anuar Beno se convierte en el expulsado y se despide con un emotivo discurso: “Quiero pediros perdón, no soy tan guay como me pensaba» #SVGala9 https://t.co/84qLZByra6 — Supervivientes (@Supervivientes) June 16, 2022

El nuevo parásito del reality tuvo bonitas palabras para todos y cada uno de sus compañeros, especialmente para Kiko Matamoros, con el que hubo una relación un tanto cambiante: “Kiko lo que he aprendido contigo y he vivido aquí lo llevo en el corazón. De verdad, perdonadme por todo. Se me acabó un sueño”. Jorge Javier Vázquez tomó el turno de palabra seguidamente: “Lara, estarás conmigo en que ha sido uno de los discurso de despedida más emotivos desde que presentamos Supervivientes y de los más honestos y más de verdad”.

“Que una persona tan joven salga de un concurso diciendo no soy tan guay ni tan divertido como yo pensaba y hable de las habilidades que uno tiene que mejorar me parece absolutamente brutal”, terminó concluyendo el presentador en favor al reciente expulsado de la Palapa.