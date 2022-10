Antonio Resines reaparece tras haber dado positivo en COVID-19 por segunda vez

Antonio Resines ha reaparecido tras haber vuelto a dar positivo en COVID-19. El reconocido actor sufrió el año pasado toda la dureza del virus, estando más de un mes ingresado en la UCI del Gregorio Marañón de Madrid. No obstante, en esta ocasión los síntomas no son tan graves.

El protagonista de la mítica serie Los Serrano está viviendo otra vez el hecho de haber dado positivo en COVID-19. Sin embargo, tal y como él mismo ha explicado, se encuentra estable y en esta ocasión nada tiene que ver con su situación del año pasado.

Debido a su positivo, Antonio Resines no pudo acudir a recoger un premio en la Semana Internacional del Cine de Valladolid (Seminci). Sin embargo, el pasado sábado reapareció para dar las gracias por el premio, a través de un vídeo publicado en las redes sociales.

▶️ Antonio Resines agradece el Reconocimiento a los Clientes 👏Patrocinado por @elpozoalimenta#PremiosHosteleria2022 pic.twitter.com/Pfqvhh1o9c — Hostelería de España (@CEHEhosteleria) October 28, 2022

A través de un vídeo publicado en las redes sociales en la cuenta de Hostelería de España, con motivo de los Premios de Hostelería 2022, el actor ha agradecido este premio y ha contado brevemente como se encuentra.

«Sí, soy yo. Este tipo con aspecto avejentado y con esta voz extraordinaria, soy yo», dijo el actor en sus palabras de agradecimiento. «Es verdad que he tenido COVID, pero ya está. Estoy rematando un puto COVID, pero bueno… Quería agradecer este premio, no lo he podido recoger porque no debo, no es que no pueda, es que no debo», añadió.

Tras haber sido ingresado el 22 de diciembre en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, el actor permaneció 36 días en la UCI, necesitando que le suministraran oxígeno para respirar. «Con la ayuda de fisios y rehabilitadores, me enseñaron a andar otra vez. Perdí masa muscular y no me sostenía», explicó sobre su experiencia con el virus.