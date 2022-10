Preocupación por Antonio Resines, que ha vuelto a dar positivo en Covid-19 por segunda vez. La noticia llega solo unas horas antes de que acudiera a la ceremonia de clausura de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Allí estaba previsto que recibiera la Espiga de Honor por su carrera, pero no podrá asistir para permanecer aislada.

Se trata de su segundo contagio después de que a finales de 2021 permaneciese en la UCI de un hospital de Madrid. Por suerte, todo apunta a que en esta ocasión se encuentra fuera de peligro y ha sido el propio actor el que ha confirmado que no estará en la ceremonia de forma presencial, aunque sí lo hará de manera virtual.

En esta ocasión ha sido él mismo el que ha confirmado que se encuentra fuera de peligro, pero en el recuerdo de todos queda lo mal lo que pasó en el primer contagio a pesar de haber recibido las tres dosis de la vacuna.

Tras recibir el alta hospitalaria habló por primera vez en El Hormiguero, programa en el que colabora, y aseguró que se sintió en un «mundo paralelo». «Al principio me sentía mal. Tenía fiebre. Luego me llevaron al hospital y ya no recuerdo nada», explicó a Pablo Motos en una videollamada.

«Vives en un mundo extrañísimo, pero es otra cosa. Se pasa muy mal porque no controlas», confesaba. «Que la gente sepa que esto es una cosa muy seria. Así que por favor que toda la gente se vacune», alertaba a los espectadores.

«Lo bueno es que hay gente que estudia, se deja la vida» y que trabajando «en 14 turnos» salvaron a «80 de los 97 que estábamos en la uci, ¡me he librado de una!», destacó.

Conectamos por fin, con nuestro amigo Antonio Resines #CarrascoEH pic.twitter.com/otu7A6U0aT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 14, 2022

Como consecuencia de su ingreso, Antonio Resines explicó que sufría una atrofia muscular del 80 % y que incluso hablar, como estaba haciendo en directo, era un esfuerzo importantes en esos momentos.