Anitta sorprende con la versión extendida de ‘Versions of me’, un proyecto muy especial

La cantante brasileña Anitta no ha podido rematar de mejor manera este mes de agosto, y es que, ha lanzado la versión extendida de su ya celebré álbum Versions of me. Este álbum se ha colado entre los mejores del año gracias a su multiculturalidad, podemos escuchar a la cantante interpretar canciones en tres idiomas diferentes (inglés, español y portugués).

El hype ya estaba bien alto entre sus seguidores, les habían prometido tres canciones en tres semanas, y Anitta ha cumplido su palabra. Gata, El que Espera y Lobby han sido los temas que ha sacado la carioca en estas últimas semanas, junto al LP que ya se ha mencionado.

«No intento abrazar el mundo, sino abrazar todas mis facetas» es como ha tratado de explicar Anitta la diversidad que podemos encontrar en su proyecto. Maluma, Missy Elliott o L7nnon Y Maffio han sido algunos de los artistas que han aportado su granita de arena a este trabajo, que recorre muchos registros que hasta ahora eran desconocidos en la brasileña.

A las 15 canciones que componían el tracklist original del álbum, se le han sumado 5 más, entre ellas una colaboración con L7nnon y Maffio que han bautizado como Yo No Se. Pero sin duda la canción que más fuerte ha pegado ha sido Envolver, que ha llegado a posicionarse en el Nº1 del TOP 50 Global de Spotify (siendo la primera brasileña que lo logra) y acumulando más de 449 millones de reproducciones en YouTube.

No podemos pasar por alto el hecho de que Anitta hará historia próximamente, se encuentra nominada a Mejor Vídeo Latino en los MTV VMA 2022, siendo la única persona de su país en lograr esto. Veremos que dictamina el jurado, pero sin duda Anitta es favorita para llevarse este premio, que imaginamos será todo un orgullo para ella y su nación.