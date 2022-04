Anitta nos sorprende con el estreno de ‘Versions of Me’, el proyecto musical más personal de la cantante y plagado de colaboraciones espectaculares. El disco está compuesto por 15 canciones que exploran las facetas de la artista.

Ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales el quinto álbum de estudio de la brasileña. Bajo el sello de Warner Records y la producción de Ryan Tedder, productor que ha trabajado con Beyoncé y Adele, este trabajo es sinónimo de éxito asegurado.

‘Versions of Me’ cuenta con un total de 15 temas en los que aparecen artistas internacionales de la talla de Cardi B, Ty Dolla $ing, Khalid o Papatinho. En la portada del disco se pueden ver las diversas versiones que ha tenido Anitta a lo largo de los años.

El álbum de estudio contiene canciones en español, inglés y portugués, incorporando además elementos sonoros como música electrónica, reggaetón, trap rap, entre otros. La intérprete ha explicado que este proyecto musical ha sido muy especial para ella por todo lo que quiere alcanzar.

«‘Versions of Me’ es un álbum trilingüe, con referencias multiculturales y diversas. En este proyecto no intento abrazar el mundo, sino abrazar todas mis facetas. Este álbum me representa en tantos niveles, tantas capas. Si, están los sonidos de Brasil como el funk y el pagodão, que son parte de mis orígenes», comenta la cantante.

«Pero también hay referencias que formaron mi gusto musical, como el hip hop y el pop, sonidos que son globales. Me divierto, me dejo llevar y me siento muy inspirada por todas estas ‘versiones’ de mí», explica Anitta.

Este lanzamiento llega cuando la brasileña ha alcanzado uno de los hitos musicales más importantes de todo artista. Su sencillo ‘Envolver’ ha logrado ser el número 1 entre las canciones más escuchadas de Spotify en todo el mundo.