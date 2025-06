Anita Williams, obligada a tomar una decisión tras reencontrarse con su hijo: «Por mi salud…»

Han sido más de tres meses de aventura por Honduras. Pero, como toda buena historia que se precie, también ha tenido que llegar a su final. Supervivientes 2025 ha concluido de manera oficial y lo ha hecho con Borja González como su gran ganador. El desenlace de una aventura que ha cerrado con broche de oro, pues ha tenido grandes datos de audiencia. Y es que, los supervivientes también han podido zanjar sus cuentas pendientes en dos debates. Un reencuentro donde, como se pudo ver, muchas verdades salieron a la luz. De hecho, una de ellas fue la relacionada con la inexistente relación entre Anita Williams y Montoya. Una situación que no ha dejado indiferente a nadie.

Como es bien sabido por todos, los ex participantes de La isla de las tentaciones llegaron a los Cayos Cochinos con muchas cuentas pendientes. Pues, el sentimiento de traición seguía imperante entre ellos. Sin embargo, poco a poco y con el paso de los días, ambos supieron limar asperezas y conectar, en todos los sentidos. Anita Williams y Montoya se dejaron llevar por la pasión en la isla y lo hicieron con la clara convicción de que siempre estarían ahí para el otro. De hecho, el sevillano llegó a afirmar que Honduras había sido su «cura», pues le había ayudado a sanar las heridas sentimentales que tenía con la catalana. Sin embargo, horas después de la gran final de Supervivientes, todo cambió.

Tal y como Anita Williams reveló en el debate del reality, Montoya dejó de dirigirle la palabra. Un cambio de actitud que la pilló desprevenida y que no comprende. De hecho, la joven, de 27 años, confesó que él la ha bloqueado en el WhatsApp. Esta revelación desencadenó una serie de reproches entre la ex pareja. Una discusión donde no faltaron las lágrimas y la revelación de secretos ocultos.

La catalana, cansada de que juzguen la veracidad de sus palabras, confirmó en el primer debate que, efectivamente, había tenido sexo con Montoya en Playa Misterio. Una información que ambos negaron por activa y por pasiva en la Palapa, cuando Makoke lo filtró. Sin embargo, el sevillano optó por dejar en evidencia a la que dice ser el amor de su vida y negó sus palabras. Cansada de la situación, Anita Williams ha tomado una tajante decisión

Anita Williams confiesa su importante decisión

La cuarta finalista de Supervivientes 2025 ha regresado a su tierra natal, Barcelona, y ha tenido el reencuentro que lleva tantos meses esperando: con su hijo. La influencer ha podido abrazar a su pequeño después de meses separados y ha definido el momento como «una maravilla» y «un placer inmenso».

El reencuentro entre madre e hijo ha sido grabado y lo ha compartido con sus seguidores en redes sociales. «Ni él me deja ni yo quiero», confiesa con alegría. Por ello, y tras todo lo vivido, tiene muy claro cuál es su prioridad a partir de ahora. «Quiero aprovechar todo el tiempo y pasar tiempo de calidad con él, todo el que sea posible, porque lo he echado mucho de menos tanto yo a él como él a mí», confiesa para Vamos a ver.

Respecto a lo vivido con Montoya, la joven lo tiene claro. «Me quiero tomar un respiro en las redes, voy a subir el vídeo del reencuentro, pero a partir de ahí…», explica. «Debo estar un poco desaparecida porque estos días han sido fuertes e impactantes», concluye.