Ángeles no se corta al rechazar a su cita de ‘First Dates’: «Si le viera por la calle…»

Brillando siempre en su horario prime time, First Dates regresó una noche más a Cuatro de la mano de sus nuevos solteros. El popular show de citas presentado por Carlos Sobera sorprendió a su audiencia con parejas tan peculiares como la formada por Juanjo y Ángeles.

«Yo soy extra súper expresivo y súper extra emotivo, porque guardarse cosas dentro es una tontería, hay que disfrutar de la vida», dijo el soltero en su presentación. A sus 52 años, y después de haber tenido una larga relación con su última novia, el comensal confesó estar viviendo una segunda juventud.

«No tengo suficiente tiempo libre para hacer todo lo que quiero hacer, necesito más horas», admitió. «Después de mi jornada laboral, cada día me toca hacer una cosa diferente, ir a bailar salsa y bachata, salir a hacer footing, ir al cine, montar en bici… aprovecho el momento al máximo», señaló.

«Que le guste hacer ejercicio, que sea muy activa, no me gusta pasar el fin de semana metido en casa y físicamente me atraen las mujeres voluptuosas, con un poquito de trasero y, sobre todo, con una sonrisa súper alegre», dijo sobre su mujer ideal. Fue entonces cuando conoció a Ángeles, una cocinera de Xátiva.

Tras conocerse un poco más en la mesa y compartir los puntos que tenían en común, la soltera tuvo claro una cosa. «Juanjo no para, yo soy mucho más tranquila», confesó con cierto agobio. Por su parte, Juanjo le dijo que tenía que «darle un poco más de alegría al cuerpo». Respecto a lo que buscaba de su cita en First Dates, el soltero fue directo.

«He venido aquí a buscar una loba para liarnos los dos a bocados», declaró, entre risas. Unas palabras que a Ángeles no le sentaron nada bien. «Lo veo lanzado, a mí me gusta ir poco a poco», admitió. Al final de la noche, los solteros estuvieron de acuerdo en no tener una segunda cita. «Me ha echado para atrás tu enfoque de vida», señaló Juanjo. «Es demasiado activo para mí», sentenció la cocinera.