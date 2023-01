Andy y Lucas estallan contra ‘Fiesta’: “¿A qué a Bisbal esto no se lo haces?”

El dúo gaditano formado por Andy y Lucas cumple 20 años juntos sobre los escenarios, y para celebrarlo han querido sacar un nuevo disco donde rememoran sus grandes éxitos a lo largo de su carrera, 20 años en 20 canciones es el título de este que será lanzado durante este 2023. Por esta razón, los cantantes estarán de promoción durante las próximas semanas. El primero de ellos ha sido Fiesta, presentado por Emma García, donde a pesar del buen ambiente que había, acabó con una situación un poco incómoda para todos.

En un momento del programa, Jaime Rodríguez del equipo de redacción interrumpió la charla, presentándose en el plató para dar una importante noticia sobre el robo del móvil de Gloria Camila en la inauguración del museo de su padre José Ortega Cano. Al momento, el reportero pedía perdón por haber cortado la entrevista de esa manera mientras se declaraba fan de ellos. Sin embargo, al segundo estaba de nuevo contando las actualizaciones del estado del móvil: “Nosotros tenemos las imágenes que van a ayudar a Gloria Camila a identificar a la persona que presuntamente ha podido ser quine ha hecho ese feo”, seguía comentando.

«Nos acabas de desprestigiar»

«A Bisbal esto no se lo haces»: Andy y Lucas se encaran en ‘Fiesta’ contra el gran corte de un periodista

Lucas González, del dúo musical, no ha tolerado que le cortasen su entrevista para hablar de otro tema #AndyyLucas pic.twitter.com/HwiJPEww1B — TVMASPI (@sebas_maspons) January 22, 2023

Lucas González no podía creerse lo que estaba sucediendo y saltó muy indignado por lo que acababa de ocurrir: “¿Y para eso has venido a cortar la entrevista?”, preguntaba, muy molesto con el programa. El resto de colaboradores allí presentes no podían evitar reírse ante la situación, algo que molestó al cantante todavía un poco más: “Al iluminado que está en la oficina de arriba y te ha mandado aquí abajo, dos premios Ondas y cuatro Grammys”, expresaba muy enfadado. La tensión no paraba de aumentar y cada vez se notaba más la incomodidad de Andy y Lucas en el programa.

“¿Tú no sabes que este corte ahora mismo nos acaba de desprestigiar a nosotros dos? ¿A que a Bisbal esto no se lo haces?”, le preguntaba Lucas al redactor. Emma García, presentadora del programa no sabía que decir para parar la situación que se estaba generando “Os está dando más tiempo para seguir con la entrevista”, decía entre risas. Acto seguido el programa se iba a publicidad y nada más volver, el artista pidió perdón asegurando que en ningún momento ha querido ser grosero: “Esto se llama toque de humor, en la vida hay que tenerlo”, y así continuaba la entrevista, con su gran actuación reservada para el final del programa.