‘The Walking Dead’ es una de las series más espectaculares del momento. Pudimos disfrutar de un capitulo 12 de la novena temporada donde nos dejó marcados esa huida de Daryl, Henry, Connie y Lydia por el bosque. Ya hemos conocido qué sucede pero recordamos que el lunes 11 de marzo, FOX se encargará de emitir el capítulo 13 titulado ‘Chokepoint’ con subtítulos. Ahora bien, a partir de ahora cuidado con los spoilers. ¡Hemos avisado!

Los cuatro personajes de ‘The Walking Dead’ huyen para librarse de los Susurradores. A pesar de todo, Daryl tiene claro que su pretensión es regresar a Hilltop. Connie, por su parte, traza un plan alternativo con el fin de no poner en peligro a toda la comunidad. Deciden aceptar el trato.

Beta descubre cuál es el hombre al que Daryl atacó. Por ese mismo motivo, antes de transformarse, pide que informen a su mujer. Precisamente ante él ha querido jurar que Lydia volverá a caminar junto a ellos o, por el contrario, lo harán todos ellos junto a los guardianes. ¡Lo tienen claro! Por si fuera poco, Jerry regresa al Reino con una carta firmada por “Los Salteadores”. De ellos es esa marca roja de episodios anteriores.

¿Qué ha ocurrido con Magna, Yumiko, Kelly, Tara y otros tantos supervivientes? Encuentran el paso completamente cortado por lo que se les ocurre limpiarlo para dejarlo absolutamente despejado. Así pues, Connie decide guiar a todo el grupo a un edificio lo suficientemente alto para la ocasión.

Por si fuera poco, quiere acordar con Daryl el hecho de crear una trampa contra los Susurradores. Lydia tiene en mente que el hecho de haber retado a Alpha hará que Beta, su mejor hombre, trate de acabar de una vez por todas con ellos. Connie pide a Daryl que, tras el enfrentamiento, todos se queden con Lydia. ¡Es la mejor opción!

